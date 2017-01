Vorschau

Hohe Reitkunst in der Tui-Arena, Wein-Messe oder lieber zum Karneval? Unsere Tipps fürs Wochenende in der Region Hannover.

Menschen, Pferde, Sensationen: Unter der Marke „Appassionata“ können Zuschauer stets ein Spektakel der Reitkunst mit traumhaften Bildern und großen Melodien erwarten. Die neue Show „Cinema of Dreams“ dreht sich um den Zauber des Kinos im frühen 20. Jahrhundert und die konkurrierende Ära des Fernsehens. Die Hauptfiguren Tom und Eve wandeln durch die Jahrzehnte - und stehen am Ende vor der Ruine ihres geliebten Lichtspielhauses. Doch ihr Traum stirbt nicht! „Apassionata“ erzählt diese Geschichte am Sonnabend ab 15 Uhr (nur noch Einzelplätze verfügbar) und 20 Uhr und Sonntag ab 14 Uhr in der Tui-Arena (Expo-Plaza). Tickets kosten 34 bis 66 Euro. Im Programm gibt es Dressurnummern, Mini-Shetties, Trickreiter der Voltigeurs du Monde, Quadrillenreiter und mehr. Die Stars in der Manege heißen unter anderem Bartolo Messina, Daphne de Visser und Christophe Bournique.

Ein Musical-Klassiker im Theater am Aegi

Eine der erfolgreichsten Musical-Produktionen Europas gastiert im Theater am Aegi: Freitag um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) läuft das „Phantom der Oper“ mit Weltstar Deborah Sasson in der Hauptrolle. Die Inszenierung hält sich nah an die Romanvorlage von Gaston Leroux, erlaubt sich mit raffinierten Videoanimationen aber auch frische Akzente. Karten für den Musical-Abend kosten 48,10 bis 69,95 Euro.

Feuerwehr-Orchester lädt zum Heimspiel ins HCC

Das Orchester der Feuerwehr Hannover zeigt, was es draufhat: Am Sonnabend treten die Musiker ab 19.30 Uhr im Kuppelsaal des HCC auf und präsentieren die Show „Best of Musical“ – Besucher können sich auf viele bekannte Melodien freuen. Nach ihrer ausgedehnten China-Tournee ist es das erste Heimspiel für das Ensemble Opus 112. Tickets für den vielseitigen Abend gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen, auch im NP-Ticket-Shop in der Langen Laube, sie kosten 17,70 Euro. Mehr Infos HIER.

So schmeckt Jahrgang 2016: Wein-Messe im HCC

Das Frühjahr war verregnet, doch der sonnige Herbst hat die Trauben optimal reifen lassen – der Jahrgang 2016 ist durchaus gelungen. Die Messe „Wein Hannover“ in der Glashalle des HCC (Theodor-Heuss-Platz 1–3) verschafft Besuchern einen Überblick: Sonnabend von zwölf bis 19 Uhr und Sonntag von zwölf bis 18 Uhr kann man mit einem Verkostungsglas von Stand zu Stand schlendern und die ersten Abfüllungen probieren. 60 Winzer stellen etwa 500 Weine vor. Tickets kosten an der Tageskasse zwölf Euro.

Freche Comedy in der „Teddy-Show“

Achtung, das ist kein Schreibfehler: „Ds passiert alles in dein Birne“ behauptet der Comedian Teddy Teclebrhan Freitag ab 20 Uhr in der Swiss-Life-Hall (Einlass ab 18.30 Uhr) in seiner „Teddy-Show“. Ein Mix aus Komik, Musik und Tanzeinlagen: „Teddy“ erzählt humorvoll und etwas verrückt über Freundschaft, Familie, Liebe, Politik und Beruf. Karten kosten 36,75 Euro. Mehr Infos HIER.

Briten ziehen andere Saiten auf!

Klassik, Jazz, Pop oder Rock – alles lässt sich mit der Ukulele spielen. Sieben Engländer und ein Schotte haben das Instrument, das gern „hüpfender Floh“ genannt wird, in den Fokus gestellt. „The United Kingdom Ukulele Orchestra“ pflügt mit flinken Fingern Sonnabend ab 20 Uhr im Pavillon (Lister Meile 4) durch Mozart und bekannte Filmmusiken, Queen-Hits und die Oper „Carmen“. Tickets kosten 27,70 bis 36,50 Euro.

Ein Tag im alten Rom bei Kestner

In der Reihe „Familienglück“ lädt das Museum August Kestner zu einem Ausflug in das alte Rom ein. Am Sonntag von 14 bis 17 Uhr bekommen Kinder einen Einblick in das Leben Gleichaltriger im alten Rom, es gibt Führungen und Workshops – man kann Öllampen aus Ton herstellen, römische Kleidung ausprobieren und historische Spiele spielen. Eintritt: drei Euro, eine Familienkarte (zwei Erwachsene, drei Kinder) kostet zehn Euro.

Prunksitzung und Kostümverkauf

Das wird ein närrisches Wochenende: Die Karnevalsgemeinschaft Eugenesen Alaaf lädt Sonnabend zur Prunksitzung in den Hangar No. 5 (Völgerstraße 5). Das bunte Programm mit Funkenmariechen, Büttenreden und Showeinlagen beginnt um 19.11 Uhr, Karten kosten 17 bis 19 Euro. Wer sich für die Karnevalssaison noch ausrüsten muss: Sonntag ist von 15.11 bis 17.33 Uhr in der Narhalla (Konrad-Hänisch-Straße 3 b) großer Kostümverkauf der Lindener Narren.