Unsere Tipps für's Wochenende

Die Kunstmesse „Art Fair“ gastiert von Freitag bis Sonntag in der Galerie Herrenhausen.© Katrin Kutter

Service

Es ist Wochenende! Und wir zeigen euch, was in Hannover los ist.

Herbstfestival in Herrenhausen

Von Freitag bis Sonntag findet im Georgengarten das Herbstfestival statt. Accessoires, Mode, Pflanzen und Deko laden zum Stöbern ein. Der Eintritt für Erwachsene kostet neun Euro, ermäßigt sind es sieben Euro. Kinder unter zwölf Jahren haben freien Eintritt. Los geht es täglich um 10 Uhr. Am Samstag findet um 14 Uhr das legendäre Mopsrennen statt.

Entdeckertag in der Region

Mit einem „Best of Entdeckertag“ wird am Sonntag die 30. Auflage des Veranstaltung gefeiert. Passend dazu stehen 33 Ausflugsziele zur Auswahl. Los geht es um 10 Uhr. Mehr Informationen unter www.entdeckertag.de

Mirja Boes im Pavillon

Mit ihrem aktuellen Programm „Für Geld tun wir alles“ ist Mirja Boes am Samstag um 20 Uhr im Pavillon zu sehen. Tickets gibt es zwischen 18 und 24 Euro.

Kinderzirkus Giovanni

Der hannoversche Kinderzirkus Giovanni ist das Patenkind von Roncalli, der zur Zeit in Hannover gastiert. Einmal im Jahr dürfen die Kinder im großen Zelt auftreten – und das ist diesen Sonntag ab 09.30 Uhr. Erwachsene zahlen elf Euro, Kinder sechs Euro.

Misswahlen in Hannover

Freitag wird ab 19 Uhr bei Porta in Altwarmbüchen die Miss Herbst gesucht. Und am Samstag wird ab 14 Uhr in der Ernst-August-Galerie die Nachfolgerin der amtierenden Miss Hannover Aleksandra Rogovic gekürt.

Kunstmesse „Art Fair“

In der Galerie Herrenhausen ist Freitag und Samstag von 10 bis 19 Uhr und Sonntag bis 18 Uhr die Kunstmesse „Art Fair“ zu Gast. 30 Aussteller zeigen Gemälde, Skulpturen, Möbel, anticken Schmuck und vieles mehr.