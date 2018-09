Hannover

Ein unbekannter Autofahrer hat am Sonnabend an der Weizenfeldstraße (Stöcken) drei Fahrzeuge gerammt und ist anschließend vom Unfallort geflüchtet. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wird nach ihm gefahndet.

Stöcken am Sonnabend gegen 5.45 Uhr: Ein Anwohner (30) wurde von einem lauten Knall geweckt. Beim Blick aus dem Fenster konnte der Zeuge noch sehen, wie ein heller Pkw auf der Weizenfeldstraße in Richtung Alte Stöckener Straße davon fuhr. Wenig später stellte die Polizei fest, dass insgesamt drei an der Weizenfeldstraße, gegenüber eines Supermarktes, geparkte Fahrzeuge im Bereich der Fahrerseiten beschädigt worden waren. Bei den ramponierten Autos handelt es sich um ein VW Golf Cabrio, einen VW Polo und einen BMW der 1er-Serie.

Laut Polizei entstand insgesamt etwa 7000 Euro Schaden. Anhand eines am Unfallort sichergestellten Fahrzeugteils konnten die Polizisten zwischenzeitlich ermitteln, dass der flüchtige Unfallfahrer mit einem silberfarbenen BMW der 3er- oder 5er-Serie unterwegs war. Weitere Hinweise zu dem Täter liegen zurzeit nicht vor.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang und insbesondere zu dem flüchtigen BMW geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Stöcken unter Telefon 05 11/1 09 38 17 zu melden.

Von bm