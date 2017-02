Prozesse

Unfallfahrer hat keine Erinnerung an Crash mit drei Toten

Nach dem Tod von drei jungen Menschen bei einem Verkehrsunfall in der Region Hannover hat der 22-jährige Unfallfahrer keine Erinnerung mehr an den Crash. Das ließ der junge Mann am Donnerstag beim Prozessauftakt über seinen Verteidiger erklären.