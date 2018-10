Hannover

Schwere Verletzungen erlitt ein 80-jähriger Skodafahrer bei einem Unfall am Dienstagmorgen auf der Berkhofer Straße (L 190) in der Wedemark. Nach einem Überholmanöver fuhr er auf einen Mazda auf und prallte anschließend gegen einen Baum. Die 38-jährige Mazda-Fahrerin erlitt nur leichte Verletzungen.

Der Unfallhergang: Als die Mazda-Fahrerin an der Einmündung Am Wittegraben nach links abbog, fuhr ihr der 80-Jährige mit seinem Skoda Karoq auf. Der Mann hatte kurz zuvor einen Lkw überholt und die Linksabbiegerin übersehen.

Der Skoda schleuderte anschließend nach links von der Fahrbahn und stieß gegen einen Baum. Die alarmierten Rettungskräfte mussten den Senior aus seinem Fahrzeug befreien, ehe ihn ein Hubschrauber in ein Krankenhaus flog. Ein Rettungswagen brachte die leichtverletzte Fahrerin des Mazda 2 in eine Klinik. Glücklicherweise blieb ihre achtjährige Mitfahrerin gänzlich unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Die L 190 musste während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen bis etwa 12 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Von Simon Polreich