Einsatz in Ronnenberg: S-Bahnen stehen still

Polizei

Nichts ging mehr in Ronnenberg: Ein Feuerwehreinsatz hat dort am frühen Donnerstagmorgen den S-Bahn-Verkehr lahmgelegt.

Ronnenberg. Zunächst wurde befürchtet, dass ein Mensch von einem Zug erfasst wurde. Die Feuerwehr wurde deshalb gegen 5.30 Uhr am Donnerstagmorgen alarmiert. Die Strecke wurde für den S-Bahn-Verkehr komplett gesperrt. Züge aus der Deisterrichtung endeten derzeit in Weetzen, aus Hannover am Fischerhof. Nach einer Stunde war der Einsatz beendet - offenbar war lediglich eine Person über die Gleise gelaufen, erfasst wurde sie aber nicht. Der Zugverkehr nahm gegen 6.30 Uhr wieder seinen Betrieb auf. Es kann aber noch zu Verzögerungen kommen. fm