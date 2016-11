Unfall in Isernhagen - 27-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Verkehr

Bei einem Unfall in Isernhagen-Süd ist am Dienstagabend ein 27-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden.

Hannover. Der Mann soll nach ersten Erkenntnissen an einer Stadtbahn-Haltestelle in der Burgwedeler Straße ohne auf den Verkehr zu achten auf die Straße getreten sein. Dort wurde er vom Auto einer 25-Jährigen erfasst. Durch den Aufprall schleuderte der Verletzte dann auch noch gegen den Wagen einer 50-Jährigen. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Während der Unfallaufnahme muss die Straße auch am Abend noch gesperrt bleiben. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

Die Polizei sucht dringend Zeugen, die Aussagen zum Unfallhergang machen können. Sie werden gebeten sich beim Verkehrsunfalldienst zu melden: 0511 - 1091888