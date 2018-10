Hannover

Am Donnerstagmittag hat es auf der A2 einen Unfall kurz vor dem Kreuz Hannover Buchholz gegeben. Die Autobahn ist laut Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen derzeit in Fahrtrichtung Hannover komplett gesperrt. Nach Angaben der Feuerwehr wurde mindestens ein Mensch in einem Fahrzeug eingeklemmt, ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Weitere Informationen zum Unfall sind bisher noch nicht bekannt.

Erst am Vormittag hatte es bei Langenhagen einen Unfall gegeben, bei dem ein Auto auf die Seite gekippt war. Nach Polizeiangaben hatte der Fahrer des Wagens versucht, die Spur zu wechseln, und dabei ein direkt neben ihm fahrendes Auto übersehen. Beim abrupten Gegenlenken – um einen Zusammenstoß zu vermeiden – verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Von NP