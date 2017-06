Der Pkw erlitt einen Totalschaden. © (c) Christan Elsner - HAZ / NP

Blaulicht

In der Sturmnacht ist es auf dem Messeschnellweg zu einem schlimmen Verkehrsunfall gekommen.

Hannover. In Höhe der Abfahrt Garkenburgstraße kam gegen 01:00 Uhr ein Pkw von der Straße und krachte in einen Baum. Beide Insassen wurden eingeklemmt und wurden schwer verletzt. Die Rettungskräfte mussten eine junge Frau sogar vor Ort wiederbeleben, sie verstarb allerdings auf dem Weg ins Krankenhaus. Die andere Person wurde ebenfalls in die Notaufnahme gebracht. Warum der Pkw abgekommen war, ist nicht klar.

Von hee