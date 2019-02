Hannover

Ein Autofahrer wollte um kurz nach sieben Uhr von der Podbi links in die Straße Eulenkamp ( Bothfeld) abbiegen. Dabei übersah er anscheinend einen entgegenkommenden Fahrradfahrer, der auf dem Radweg der Podbi von der Klingerstraße aus in Richtung Eulenkamp fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der 53-jährige Radfahrer wurde lebensgefährlich am Kopf verletzt. Der Mann trug keinen Helm. Er ist zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden.

Die Podbielskistraße musste ab Höhe der Klingerstraße während der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt werden. Es kam zu Behinderungen im Berufsverkehr.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden: 0511 – 109 1888.