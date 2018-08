Hannover/Wunstorf

Auf der Autobahn 2 ist es in der Nähe von Wunstorf am Donnerstag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Laut Angaben ereignete sich der Unfall in Fahrtrichtung Dortmund zwischen den Abfahrten Wunstorf-Luthe und Wunstorf-Kolenfeld. Die A2 ist demnach auf dieser Teilstrecke vollgesperrt.

Nach Angaben der Verkehrsmanagement-Zentrale Niedersachsen (VMZ) hat sich bereits ein fünf Kilometer langer Stau bis zur Abfahrt Hannover-Herrenhausen gebildet. Autofahrer werden zudem gebeten, eine Gasse für Rettungsfahrzeuge zu bilden und unter keinen Umständen die Rettungsgasse für Wendemanöver zu nutzen.

Von RND/ms