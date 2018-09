Garbsen

Die Polizei meldete am Dienstagabend einen Unfall auf der Autobahn 2 bei Garbsen. Zwei Autos und auch ein Fußgänger waren beteiligt. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei kurz nach 20 Uhr auf Höhe der Raststätte Garbsen. Ein 63-Jähriger war aus ungeklärten Gründen auf die Fahrbahn getreten. Der Fahrer eines VW-Transporters konnte nicht ausweichen und erfasste den Mann. Der Fußgänger wurde auf die Fahrbahn geschleudert und dort von einem Lkw überrollt. Er sei noch an der Unfallstelle reanimiert worden, aber verstarb wenig später, so die Polizei. Die Unfallursache ist noch unklar. „Wieso die Person auf der Autobahn unterwegs war, ist auch noch unklar“, sagte ein Sprecher.

Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen aufgenommen. Die A2 war in Fahrtrichtung Dortmund ab Hannover-Herrenhausen bis in den späten Abend gesperrt.

von kh