Hannover

​Nach dem tödlichen Unfall vom Montag bleibt die Autobahn 2 am Kreuz Hannover-Ost in Richtung Dortmund bis Dienstagabend etwa 18 Uhr gesperrt. Nach Angaben der Polizei Hannover muss die Fahrbahn an der Unfallstelle erneuert werden. Der Verkehr wird einspurig über eine Parallelfahrbahn geleitet, es gibt einen mehrere Kilometer langen Stau.

Der Unfall zwischen Kreuz Hannover-Ost und Kreuz Hannover-Buchholz ereignete sich kurz vor 16 Uhr und war kilometerweit zu erkennen: Eine Rauchsäule erhob sich lange Zeit in den Himmel. Ein Tanklastwagen war auf einen anderen Lkw aufgefahren und in Brand geraten. Die Befürchtung, es bestehe Explosionsgefahr, hat sich nach Polizeiangaben nicht bestätigt. Am Abend hieß es, dass der Tanklastzug nichts geladen hatte. Angaben zu dem Fahrer konnte die Polizei bis zum späten Abend noch nicht machen. Er sei erst im Führerhaus gefunden worden, nachdem der Brand gelöscht worden sei, so ein Sprecher der Feuerwehr.

Die Lösch- und Räumarbeiten dauerten 45 Minuten. Die Autobahn war über mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt. Drei Fahrspuren bleiben in Richtung Dortmund auch Dienstag früh noch dicht. „Die Fahrbahndecke könnte durch den Brand beschädigt worden sein. Das muss sich erst einmal die Autobahnmeisterei ansehen“, so ein Beamter. Bis dahin werde der Verkehr über die parallel verlaufende Auf- und Abfahrt an der Unfallstelle vorbei geführt.

Von Ralph Hübner