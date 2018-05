Verkehrsunfall gegen 12.30 Uhr in der Goethestraße kurz vor der Kreuzung zur Brühlstraße in der Höhe der Haltestelle Clevertor: Ein silberfarbener PKW streifte die Linie 10 in Richtung Hauptbahnhof, sofort entstand ein langer Stau in der Goethesstraße. Eine Person hat isch bei dem Zusammenstoß offenbar leicht verletzt.

Die Üstra lässt die Linie 10 vorerst durch die Tunnelstrecke fahren, die Linie 17 fährt von der Stadionbrücke zur Glocksee.