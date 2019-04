Hannover

Blaulicht und Sirenen am Dienstagabend am Steintor: Gegen 20.45 Uhr ist ein Fahrzeug kurz hinter der Haltestelle mit einer Stadtbahn kollidiert. Die Rede ist von mindestens einem Verletzten: Der Fahrer des Autos soll eingeklemmt sein. Die Polizei hat die Straße gesperrt, die Stadtbahnlinie 10 fährt bis auf weiteres durch den Tunnel. Mehr in Kürze.

Von Fabian Mast