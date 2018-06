Unfall am Friederikenplatz: Verkehr wird umgeleitet

Meine Stadt Verkehr - Unfall am Friederikenplatz: Verkehr wird umgeleitet Am Friederikenplatz in der Innenstadt ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Polizei bittet, den Bereich zu umfahren.

Am Friederikenplatz in Hannover ist es am Freitagnachmittag zu einem Unfall gekommen. Quelle: Polreich