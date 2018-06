Hannover

Zwei Radfahrer wurden am Freitagnachmittag bei einem Unfall am Friederikenplatz leicht verletzt. Aus noch ungeklärter Ursache war der Fahrer eines Landrover (67) auf dem Weg vom Leibnizufer in Richtung Friedrichswall von der Straße abgekommen und auf eine Verkehrsinsel geraten, auf der die beiden Radfahrer (14 und 29 Jahre) standen. Der 14-Jährige stürzte bei dem Kontakt mit dem Auto zu Boden, der 29-Jährige wurde am Arm touchiert. Der Landrover raste nach dem Unfall ungebremst auf die Grünfläche neben der Straße weiter, rammte eine Laterne und kam erst kurz vor der Fußgängerunterführung an einem Baum zum Stehen. Dabei verletzte sich der 67-Jährige Fahrer ebenfalls. Warum er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, steht bislang nicht fest. Der Verkehr auf dem Friederikenplatz wurde für die Unfallaufnahme vorübergehend teilweise gesperrt.

pol