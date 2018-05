Hannover

Gegen ein Uhr bemerkte ein Zeuge wie sechs Unbekannte mit Schablonen Anti-Nazi-Parolen auf den Gehweg der Limmerstraße nahe dem Küchengarten spühten. Er rief die Polizei.

Die Einsatzkräfte trafen die Sprayer nicht mehr an – und suchen nun Zeugen. Bei den Geflüchteten handelt es sich um etwa Mitte 20-Jährige, es waren mindestens zwei Frauen in der Gruppe. Eine Tatverdächtige ist blond und trug einen pinkfarbenen Rucksack. Hinweise an die Polizei unter: 0511 - 109 5555.