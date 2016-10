AUSGESETZT: Die zwei kleinen Pinschermischlinge wurden in einer Transportbox in Mühlenberg unter einer Laterne abgestellt.

Haustiere

Unbekannte setzen Welpen im Käfig aus

Treuer Blick und weiche Schlappohren: Trotz dieser überaus niedlichen Attribute haben Unbekannte zwei Hundewelpen ausgesetzt. Eine Spaziergängerin fand die kleinen Pinschermischlinge in Mühlenberg an der Straße Schollweg. Dort saßen sie in einer Transportbox und winselten.