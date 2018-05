Lehrte

Gegen 1 Uhr nachts sollen die Unbekannten den abgestellten Wagen an der Raststätte in Fahrtrichtung Berlin angezündet haben. Bisherigen Ermittlungen zufolge hatte ein 26-jähriger Lkw-Fahrer das Feuer an dem Renault bemerkt, gerade als er sich in seinem Lastzug schlafen legen wollte. Daraufhin bat er einen weiteren Trucker um Hilfe, der schließlich die Feuerwehr alarmierte.

Das Fahrzeug brannte vollständig aus.

Die Kriminalpolizei geht von einer vorsätzlichen Tat aus und ermittelt wegen Brandstiftung.

Den Schaden an dem bereits seit längerer Zeit dort abgestellten Pkw schätzt die Polizei auf 1 000 Euro. Zuvor waren bereits zwei Reifen von dem Wagen abmontiert worden.

Wer Hinweise zu dem Feuer geben kann, setzt sich bitte mit dem Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 in Verbindung.