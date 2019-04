Hannover

Der Unfall geschah schon am Montag gegen kurz nach 19 Uhr am Fußgängerüberweg Limmerstraße/Ecke Erderstraße in Hannover. Dort überquerte eine Frau (35) die Straße, als sie von der Fahrerin eines unbekannten Autos übersehen und mit dem Seitenspiegel touchiert wurde.

Die Frau erlitt dadurch leichte Verletzungen.

Ohne sich um die Angefahrene zu kümmern, setzt die unbekannte Frau einfach ihre Fahrt fort. Es soll sich um einen dunkelblaues Auto mit hannoverschem Kennzeichen (vier Zahlen) handeln. Die Fahrerin soll kräftig, 35 Jahre alt sein und einen blonden Zopf haben.

Hinweise an 0511-109-3920.

Von NP