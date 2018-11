Hannover

Für Grigorij Richters, der für Flüchtlingskinder in einem griechischen Camp eine Million Schritte von Paris nach Berlin zu Fuß läuft, endete der Aufenthalt in Hannover mit einem Schock. Unbekannte haben den VW-Bus des Hamburger Filmemachers mit rechten Parolen und einem Hakenkreuz beschmiert.

„Wir haben glücklicherweise wieder alles abgekommen“, sagt Richters. Auf dem alten Bully, der den 31-Jährigen auf seiner Tour begleitet und jeden Tag von einer anderen Person gefahren wird, haben sich bereits unzählige Personen – unter anderem auch der Satiriker und Musiker Helge Schneider – mit ihren Unterschriften und Sprüchen verewigt. Er soll nach der Aktion versteigert werden. Der Erlös soll den Kindern in dem griechischen Flüchtlingscamp zugutekommen. „Sie leben dort unter schlimmsten Bedingungen“, sagt Richters.

Anzeige gegen Unbekannt

Der Aktivist hatte den VW Bus nach seinen Angaben in der Nacht von Freitag auf Sonnabend auf einem videoüberwachten Parkplatz in der Nähe des Hauptbahnhofes geparkt. Am Morgen entdeckte er zusammen mit einer Begleiterin die Schmierereien. Bei der Polizeiinspektion Mitte habe er noch am selben Tag eine Anzeige gegen Unbekannt gestellt. „Dort hat man uns mit sehr viel Respekt behandelt“, sagt Richters, der sich am Wochenende nach Braunschweig aufmachte. Am 1. Dezember will er in Berlin ankommen.

Bislang war Richters auf seiner Tour selten rechten Angriffen ausgesetzt. In Dortmund führte ihn sein Weg an einer Demonstration von Rechtsradikalen vorbei, die Polizei konnte ihn aber schützen. Sein Bus sei bislang aber nie beschmiert worden. „Das hätte auch in jeder anderen Stadt passieren können. Wir müssen diesen Menschen zeigen, dass wir stärker sind“, schrieb Richters bei Instagram.

Von Sascha Priesemann