Hannover

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht vom 16. auf den 17. Oktober an der Weidestraße (Limmer) in Hannover an sechs geparkten Autos Außenspiegel beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten mehrere Anwohner der Weidestraße in den Morgenstunden des vergangenen Mittwochs Beschädigungen an ihren über Nacht an der Straße abgestellten Fahrzeuge gemeldet.

Die alarmierten Beamten stellten insgesamt sechs beschädigte Fahrzeuge an der Weidestraße fest. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 2000 Euro und ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Personen, die in der Zeit von 20 Uhr bis 5.15 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0511 109-3920 bei der Polizeiinspektion West zu melden.

Von NP