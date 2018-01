Unbekannte beschädigen mehrere Autos

Polizei sucht Zeugen

Bislang unbekannte Täter haben in Groß-Buchholz und Misburg-Nord mindestens 16 Fahrzeuge beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Hannover. Am vergangenen Wochenende haben bislang unbekannte Täter in Groß-Buchholz und Misburg Nord mehrere geparkte Autos beschädigt. In den meisten Fällen seien die Außenspiegel abgetreten worden, teilte die Polizei mit.

Insgesamt liegen der Polizei 16 Anzeigen wegen Sachbeschädigung vor - unter anderem auch wegen eines beschädigten Heckscheibenwischer, einer abgerissenen Antenne und eines verbogenen Kennzeichens. Die Täter randalierten in den Straßen Kurt-Schumacher-Ring, Rosenweg, Das Mühlenfeld (alle Misburg-Nord) sowie in Groß-Buchholz im Schwanenring und Am Stadtrand.

Wer zwischen Sonnabend und Sonntag verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich beim Polizeikommissariat Misburg unter Telefonnummer (0511) 109-3517 oder beim Polizeikommissariat Südstadt unter (0511) 109-3217 zu melden.

sp