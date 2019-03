Hannover

Ein kurzes, aber heftiges Gewitter ist am Montagmorgen über Hannover gezogen. In Linden hat der Sturm einen Baum umgerissen, er fiel auf drei parkende Autos. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall an der Posthornstraße niemand verletzt. Polizei und Feuerwehr sperrten die Straße, nach rund einer Stunde war der Einsatz vorüber – und längst auch das Unwetter.

Insgesamt musste die Feuerwehr am Morgen zu zwölf sturmbezogenen Einsätzen ausrücken. Darunter war auch einmal, weil in Isernhagen-Süd ein Baum auf ein Haus gestürzt war.

Verspätungen bei der Bahn

Wegen eines umgestürzten Baumes bei Uetze-Dollbergen gibt es derzeit erhebliche Beeinträchtigungen auf der Bahnstrecke zwischen Hannover und Wolfsburg. Ein Bahnsprecher riet Reisenden vor Antritt der Fahrt auf der digitalen Bahntafel nachzusehen, ob die Strecken befahrbar sind. Zwischen Braunschweig und Salzgitter wurde wegen eines umgestürzten Baumes ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Von Fabian Mast / sbü