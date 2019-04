Hannover

Zu Ostern erwartet die Hannoveraner frühsommerliche Temperaturen. Da ist Abkühlung gefragt – perfekte Bedingungen für ein leckeres Eis. In den Eisdielen der Stadt herrscht daher wieder Hochkonjunktur. Doch was meint Ihr: Wo gibt es eigentlich das leckerste Eis in Hannover? Wo ist das Ambiente am schönsten, die Auswahl am besten, das Personal am freundlichsten?

Wir stellen Eisdielen zur Wahl – Ihr stimmt ab, welche die beste ist.

Das sind die Eisdielen

Zur Galerie Zum perfekten Sommer gehört auch das perfekte Eis. In Hannover gibt es zahlreiche Eisdielen, die um die Gunst der Kunden buhlen. Die HAZ-Leser können aus 20 Geschäften die beste Eisdiele Hannovers wählen.

Und hier kann abgestimmt werden

Welches ist die beste Eisdiele in Hannover? Wir suchen die beste Eisdiele in Hannover – und unsere Leser können mitmachen und abstimmen. Welche der 20 vorgestellten wird gewinnen? Da Beppo in Linden Massimo am Steintor Giovanni L. am Kröpcke Frioli in Linden Eis 2000 Dal Chin in Limmer Olivotti am Kantplatz La Gelateria am Fiedelerplatz Gelatok Café in Garbsen Nicezeit am Lindener Schmuckplatz Colosseum am Hauptbahnhof La Crema an der Lister Meile San Remo an der Christuskirche Marmolada in der Kurze-Kamp-Straße Eiscafé Gondola am Vahrenheider Markt Eissalon Panciera am Lister Platz Eiscafé Rialto in der Falkstraße Eiscafé Degrassi am Badenstedter Markt Das Eislädchen in der Robertstraße Eiscafé Soravia Ergebnis ansehen Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ. Welches ist die beste Eisdiele in Hannover? Welches ist die beste Eisdiele in Hannover? So haben unsere Leser abgestimmt Da Beppo in Linden

Von ewo/ata/RND