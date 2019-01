Surfen in Hannovers City: Die Region als zuständige Behörde hat das Surfprojekt Leinewelle vor dem Landtag genehmigt –Initiator Heiko Heybey hatte den Behördenbescheid am Morgen in seinem Briefkasten. Jetzt will er bei Sponsoren die 1,2 Millionen Euro einsammeln, die das in Deutschland einmalige Projekt kostet.