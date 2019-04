Hannover

In der U-Bahnstation Kröpcke ist derzeit ein Notarzt im Einsatz, wie die Üstra auf Twitter mitteilte. In einer Stadtbahn der Linie 9 Fahrtrichtung Fasanenkrug wird seit etwa einer Stunde ein nicht ansprechbarer Fahrgast behandelt. Die hilflose Person soll laut Üstra offenbar mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Wegen des Rettungseinsatzes kommt es zu Verspätungen im Fahrplan – auch auf der Stadtbahnlinie 3 in Richtung Altwarmbüchen und der Linie 7 in Richtung Misburg.

Von NP