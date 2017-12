Überfall in der Südstadt: Wer kennt diesen Räuber?

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht mit Fotos aus einer Überwachungskamera nach einem etwa 20-jährigen Mann. Er soll am 24. Oktober in der Südstadt einen 81-jährigen Mann überfallen haben.

Die Polizei fahndet nach einem etwa 20-jährigen Mann. Er steht im Verdacht, am 24. Oktober gegen 9:45 Uhr einen 81-jährigen Mann überfallen und ihm Geld geraubt zu haben. Der Senior hatte nach Polizeiangaben in einer Bank an der Sallstraße, Ecke Heidornstraße, einen größeren Geldbetrag abgehoben und diesen dann in seiner Umhängetasche verstaut.

Der Mann fuhr anschließend mit der Bus der Linie 121 bis zur Haltestelle "Altenbekener Damm" und ging zu seiner nahegelegenen Wohnung. Vor der Haustür entriss im jedoch der junge Täter die Umhängetasche, schnappte sich das Geld und flüchtete in eine unbekannte Richtung.

Der Gesuchte ist etwa 20 Jahre alt und trug zum Tatzeitpunkt eine blau-weiße Wollmütze. Mit Bildern aus der Überwachungskamera der Bank erhofft sich die Polizei nun Hinweise auf den Täter. Zeugen können sich unter der Telefonnummer (0511) 1093620 melden.

sp