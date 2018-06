Hannover

Es wird das größte Benefiz-Fußballturnier der Stadt: Am Sonntag spielen 24 Teams um den Lionscub Hannover. Bereits zum sechsten Mal veranstaltet der Lions Club Hannover Löwenbastion das Turnier, bei dem unter anderem 96-Legende Altin Lala und Ex-Profi Fabian Ernst für den guten Zweck auflaufen werden. Zum ersten Mal wird auf dem Turnier auch eine Typisierungsaktion stattfinden – für den an Leukämie erkrankten Karl (7).

„Wir haben die Diagnose erst letzte Woche Donnerstag erhalten“, schildert Karls sichtlich besorgter Vater Ole Dyck. „Für uns ist das noch ganz frisch.“ Karl habe gerade eine Chemotherapie in der MHH begonnen. „Vor uns liegt jetzt ein anstrengender Weg.“ Auf dem sie aber schon zu Beginn ganz viel Unterstützung bekommen. Denn Karls Schicksal bewegte auch Dycks Mannschaftskollegen von der SG 1874 Hannover, auf deren Sportanlage das Turnier am Sonntag stattfindet. Sie organisierten die Typisierung mit dem Norddeutschen Knochenmark- und Stammzellspender-Register. Das kann nicht nur Karl zugute kommen, sondern auch anderen an Leukämie erkrankten Menschen, für die so vielleicht ein Stammzellenspender gefunden wird. Auch Altin Lala, Schirmherr des Turniers, will sich Sonntag typisieren lassen.

Doch nicht nur deshalb lohnt sich ein Besuch der Veranstaltung. „Der Lionscup ist eine besondere Mischung aus Fußballturnier, Familienfest und Benefizveranstaltung und all das gepaart mit einer gehörigen Portion Spaß und guter Laune“, lobt Oberbürgermeister Stefan Schostok.

Der Erlös der Veranstaltung geht traditionell an den Verein Kinderherz Hannover, der die Kinderherzchirurgie der MHH unterstützt. „Mehr als 35 000 Euro konnten wir bisher für herzkranke Kinder spenden“, erläutert Mitorganisator Matthias Görn.

Das Fußballturnier und Familienfest für Kinderherz Hannover mit Tombola, Speisen, Getränken und Kinderprogramm findet statt am Sonntag, 10. Juni, von 10 bis etwa 17 Uhr, auf der Sportanlage der SG 1874 Hannover, In der Steintormasch 48.

Von Simon Polreich