Hannover

Draußen donnern die Bässe, die Leute spielen Fußball, Volleyball, trinken Bier in der Sonne und haben Spaß. Das Sportinstitut am Moritzwinkel ist am Mittwoch ein Ort voller Lebensfreude.

Und die hat auch der 26-jährige Sören Jäckel noch reichlich. Im Tanzraum der Uni ist der an Leukämie erkrankte Informatiker aus der Nordstadt am Mittwoch selbst anwesend. „Momentan habe ich eine gute Phase“, berichtet er. Montags muss Sören zur Chemo in die Klinik, sonst ist er zu Hause.

Seine Freundin Anni ist an seiner Seite. Beide sind überwältigt von der Vielzahl an Leuten, die sich typisieren lassen wollen. Nach zwei Stunden haben sich bereits 200 Leute ein Wattestäbchen in den Mund geschoben. Fünf Minuten Speichel sammeln – das war’s. „Es ist wirklich extrem leicht sich typisieren zu lassen“, sagt Demet Kaygusuz von der DKMS, die die Aktion durchführt.

„Die Typisierungsaktion für Sören ist uns besonders wichtig, weil da natürlich ein persönliches Schicksal hinter steckt.“ Sören sei beispielhaft für viele Patienten, die immer noch auf einen passendes Spender warten. Das zeitgleich stattfindende Hochschulsportfest sorgt dafür, dass die Menschen teilweise sogar anstehen müssen, um sich typisieren zu lassen. Doch das macht hier keinem etwas aus.

Fußballer der Campusliga setzen sich kurzerhand mit Stollenschuhen und völlig verschwitzt zu den Helfern, um Sören oder möglicherweise einem anderen Blutkrebs-Patienten das Leben retten zu können. Wer sich am Mittwoch nicht typisieren lassen konnte, kann sich auch einfach über die Internetseite der DKMS ein Registrierungs-Set zuschicken lassen, um in die Datei möglicher Stammzellenspender aufgenommen zu werden.

Für Sören und seine Familie steht fest, dass er den Krebs besiegen wird. Die Typisierungsaktion am Mittwoch dürfte ihn in seiner Entschlossenheit mit Sicherheit noch mal bestärkt haben.

Von Timo Gilgen