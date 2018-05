Hannover

Auf der Fernstrecke eröffnet der Konzern nicht nur neue Hotels, sondern bietet erstmals auch Rundreisen für Eltern mit Kindern – etwa in Thailand oder auf Bali. Zudem führt Tui in 15 Hotels an fernen Zielen eine deutschsprachige Kinderbetreuung ein.

Der „klare Gewinner“ in der aktuellen Sommersaison nach Unternehmensangabe die Türkei: Mit einem Buchungsplus von 80 Prozent feiere das Land „sein Comeback“. Das Umsatzplus für die Türkei hat sich mit fast 100 Prozent sogar nahezu verdoppelt. Auch die nordafrikanischen Länder sind bei Urlaubern wieder gefragt: Ägypten liegt aktuell 52 Prozent über Vorjahr, Tunesien sogar 92 Prozent. Klassiker wie die Balearen oder Griechenland legten um 13 Prozent zu.

Tui kann Marktanteil steigern

Insgesamt konnte Tui seinen Marktanteil in Deutschland innerhalb eines Jahres von rund 23 Prozent auf aktuell 29 Prozent steigern. Nahezu jede dritte verkaufte Pauschalreise in Deutschland ist damit eine Tui-Reise. Um weiter zu wachsen, soll das Angebot für die sogenannten Millenials (unter 35-Jährige) weiter ausgebaut werden, etwa mit Erlebnisreisen in Thailand. Zudem soll das mobile Buchen noch einfacher gemacht werden.

Die Tui-Marke 1-2-Fly, die vor allem günstigere Reisen vermarktete, wird zum Ende des Reisesommers eingestellt und künftig unter dem Konzernnamen Tui vermarktet. Preisbewusste Kunden können dann künftig auf die neue Clubmarke Suneo umschwenken.

Inken Hägermann