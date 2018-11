Auch im Stadtgebiet gibt es wieder zahlreiche Tannenbaum-Verkaufsstände. Eine Übersicht nach Stadtteilen:

Badenstedt: Ab 14. Dezember an der Benther Bergstraße. In Bemerode beginnt der Verkauf auf dem Festplatz an der Emslandstraße am 5. Dezember. An der Janusz-Korczak-Allee auf der Bult geht es am 14. Dezember los. Wie schon in den Vorjahren macht der Baumverkauf auf dem Schützenplatz (Calenberger-Neustadt) den Start, er beginnt bereits heute. Zwei Stände gibt es in Kleefeld: Am Schaperplatz ab dem 12. Dezember und am Kantplatz zwei Tage später. Sogar drei Stände gibt es in Linden – alle starten am 14. Dezember: An der Bardowicker Straße an der Brücke, an der Gartenallee, Ecke Stephanusstraße, sowie an der Limmerstraße in Höhe der Sparkasse. In der List gibt es Weihnachtsbäume in der Jakobistraße (ab 12.12.), an der Podbielskistraße Höhe Böcklinplatz (14.12), an Vier Grenzen (12.12.) sowie in der Waldstraße (14.12.). In Marienwerder wird auf dem Festplatz an der Garbsener Landstraße verkauft – Start am 5. Dezember. In der Oststadt gibt es ab dem 14. Dezember Tannenbäume: am Emmichplatz und am Weißekreuzplatz. In Ricklingen ab dem 14. Dezember Am Sauerwinkel. Am selben Tag startet auch der Verkauf in Stöcken: am Westschnellweg, Ecke Stöckener Straße, sowie an der Mecklenheider Straße vor dem Rewe-Markt. Am 4. Dezember öffnet der Baum-Verkauf am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer, zehn Tage später gibt es am Südstädter Stephansplatz Tannenbäume. Am 14. Dezember beginnt der Verkauf am Jahnplatz in Vahrenwald, ebenso an der B 217, Ecke Tresckowstraße, in Wettbergen.