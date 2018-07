Hannover

Und so lief es ab: Am vergangenen Dienstagmorgen hatte die Dame den ersten Anruf von dem angeblichen Kriminalbeamten „Kellermann“ bekommen. Er sprach davon, dass sie und ihr Vermögen wegen eines geplanten Einbruchs in Gefahr seien. Die Polizei würde sie jedoch bereits bewachen. Bei diesem Telefonat wurde die Seniorin geschickt über ihre Vermögensverhältnisse ausgefragt.

Am nächsten Tag wurde mit der Frau telefonisch ein Termin vereinbart, bei dem ein angeblicher Kollege von der Polizei vorbeikommen würde, um ihr im Tresor aufbewahrtes Vermögen zu sichern.

Der angebliche Kollege war dann allerdings nicht in der Lage, den Safe zu öffnen. Die Rentnerin hatte dazu offensichtlich keinen Schlüssel mehr. Der Gauner verließ daraufhin zunächst unverrichteter Dinge das Haus. Wenig später kontaktierte „Herr Kellermann“ die Seniorin erneut telefonisch und beauftragte während des Gesprächs einen angeblichen Schlüsseldienst.

Ein Mitarbeiter dieses Betriebes klingelte am Mittwoch gegen Mittag an der Haustür der Seniorin. Er schweißte in ihrem Beisein den Tresor auf, stellte ihr eine Rechnung aus und verabschiedete sich wieder.

Rekordsumme für Trickbetrüger

Am Mittwochnachmittag holte dann wiederum der angebliche Kollege von „Herrn Kellermann“ den Tresorinhalt ab. Die Beute: Geld, Schmuck und Goldbarren im Wert von rund 250.000 Euro.

Die Beute reichte den Tätern offenbar nicht: Am Mittwochabend gingen weitere Anrufe bei der Seniorin ein, in denen es dieses Mal um ihr Bankvermögen ging. „Herr Kellermann“ tischte ihr eine neue Geschichte auf, bat sie aus Sicherheitsgründen ihr Konto zu leeren. Er erklärte, er würde sich am Donnerstag gegen 9 Uhr erneut bei ihr melden.

Als schließlich die Bankfiliale der Frau, an die sie sich telefonisch mit ihrem Anliegen gewandt hatte, misstrauisch wurde und ihr dringend riet, die Polizei einzuschalten, flog der Betrug auf.

Südländische Erscheinung

Den Täter, der Geld, Schmuck und Gold aus ihrem Tresor mitnahm, beschreibt die Frau so: Südländer, groß und kräftig. Am vergangenen Mittwoch trug er eine schwarze Sporthose mit weißen, seitlichen Streifen (Adidas) und eine schwarze Trainingsjacke.

Zudem gab die Seniorin den Hinweis, dass bereits am Dienstag, 17. Juli, ein großer, kräftiger, südländisch aussehender Mann mit Pferdeschwanz an ihrer Wohnung geklingelt und geklopft hatte. Der Unbekannte habe einen Koffer dabei gehabt und sei mit einem gelben Auto gekommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die in Anderten insbesondere an der Straße Im Wiesenhof verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich mit dem Kriminaldauerdienst Hannover unter Telefon 0511/1095555 in Verbindung zu setzen.

von Britta Mahrholz