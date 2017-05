Silbersee: Die Badeinsel, zu der der 20-Jährige geschwommen war, liegt rund 100 bis 125 Meter vom Ufer entfernt.

© Elsner

Badeunfall

Tragischer Tod im Silbersee

Nach dem tragischen Tod eines Hannoveraners (20) am Montagabend im Silbersee in Langenhagen werden immer mehr Details in dem Fall bekannt. Die Polizei geht davon aus, dass den 20-Jährigen beim Schwimmen die Kräfte verließen.