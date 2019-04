HANNOVER

Muharrem C. (28) trainierte in einer Hainhölzer Kampfsportschule Thai-Boxen. Ein Kollege von ihm ist dort Trainer. „Ich habe dort zwei Jahre einigermaßen intensiv trainiert“, sagte der Angeklagte. Das sei von 2013 bis 2015 der Fall gewesen. Danach habe sein Drogenkonsum zugenommen und er sei nur noch sporadisch dort gewesen (einmal in drei Monaten).

Der Angeklagte steht wegen Totschlags vor der Schwurgerichtskammer. Er hat gestanden, am 8. Oktober 2018 auf der Limmer Straße (Linden) einen Fußgänger mit seinen Fäusten tot geprügelt zu haben. Und das aus völlig nichtigem Anlass: Das Opfer (40) war ihm vor das Fahrrad gelaufen.

Keine Erinnerung an Schulung

Richter Wolfgang Rosenbusch will von den Zeugen immer wieder wissen, welche Rolle die theoretische Schulung der Kampfsportler gespielt habe. Am Mittwoch meinte ein Kollege und Sportkamerad (27) des Angeklagten: „Der Trainer hat gesagt, manchmal könne es auch weh tun und dass wir die Techniken auf der Straße nicht anwenden dürfen. Aber der Zeuge sagte auch: „Ich kann mich nicht erinnern, dass wir geschult wurden.“ Der Trainer (29) erklärte, dass er sich fast ausschließlich um die sportliche Seite der Kampfsportschule gekümmert habe. Für die anderen Dinge sei seine Mutter zuständig gewesen. Doch der 27-jährige Zeuge hat während seiner einjährigen Mitgliedschaft die Mutter nie zu Gesicht bekommen.

Anwalt: Belehrung gehört immer dazu

Für Anwalt Fritz Willig, er vertritt die Eltern des Opfers, sind diese Aussagen nicht glaubhaft. „Vom Verband ist vorgeschrieben, dass es eine Belehrung für jeden Kampfsportler geben muss.“ Willig hat selbst viele Kampfsportler verteidigt. Er weiß daher, dass eine Belehrung über die besondere Verantwortung von Kampfsportlern immer dazu gehöre.

Kampfsportler werden anders eingestuft

Im Strafrecht ist es so, dass Kampfsportler anders als untrainierte Menschen eingestuft werden. „In der Kommentierung gilt der Faustschlag eines geübten Boxers als quasi Waffe“, sagt Anwalt Björn Nordmann. Deshalb könne aus einer einfachen eine gefährliche Körperverletzung werden. Der erfahrene Strafverteidiger hat früher geboxt. Doch wusste Muharrem C., dass er mit seinen Fäusten töten kann? Streng genommen, könne man aus seiner Ausbildung als Kampfsportler auch einen bedingten Tötungsvorsatz ableiten. „Ob das in diesem Fall sachgerecht ist, kann ich nicht sagen“, meint Nordmann.

„Tat vollkommen falsch eingeschätzt“

Polizisten schilderten den Angeklagten nach der Tat als sehr ruhig. So lief er nicht weg, als sein Opfer am Boden ins Koma fiel. Er blieb stehen und sagte zu einer Polizisten: „Ich war`s, ich war`s.“ Bevor die Polizei ihn einsperrte, nahm sie ihm die Kordel seiner Jogging-Hose ab. Muharrem C. meinte nur lässig: „Wegen ein paar tausend Euro Strafe, bringe ich mich doch nicht um.“ Sein Anwalt Helmut Pollähne meinte dazu: „Mein Mandant hat die Tat vollkommen falsch eingeschätzt.“ Sein Mandant habe mit Verurteilung wegen Körperverletzung gerechnet.

Erfahrene Juristen glauben, dass Muharrem C. wegen Körperverletzung mit Todesfolge verurteilt werde (Mindeststrafe drei Jahre Gefängnis). Dafür spreche der Umstand, dass er vor dem Prozess aus der U-Haft entlassen worden sei, so ein Prozessbeobachter.

Urteil voraussichtlich 29. April

Von Thomas Nagel