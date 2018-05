Hannover

Wie konnte die zweijährige Sophia in den Schacht gelangen? Die genauen Umstände blieben auch am dritten Verhandlungstag noch unklar. Ein Ehepaar – Badegäste am Unglückstag – sagte am Mittwoch aus, den Deckel unmittelbar vor den Geschehnissen verschlossen gesehen zu haben. Das bestärkt die Aussage des angeklagten Geschäftsführers, der noch morgens vor der Öffnung des Freibades den Deckel verschlossen gesehen haben will. Auch weitere Zeugen haben bereits angegeben, ihn nie offen wahrgenommen zu haben. Erst während der späteren Suche nach dem verschwundenen Kind hat ein Bademeister den 25-Kilo-Deckel etwa einen 15 Zentimeter breiten Spalt offen gesehen – das hatte der Mitarbeiter bereits am ersten Verhandlungstag bezeugt.

Offenbar hatte Sophias Mutter ihr Kind nur wenige Minuten aus den Augen gelassen, als die Zweijährige hinter einem Strandkorb in der Nähe des Revisionsschachts verschwand. Eine Bekannte der Mutter hatte dies am zweiten Verhandlungstag ausgesagt. Als sehr aufmerksam wurde sie von der Zeugen damals beschrieben. Dem widerspricht die Aussage, die eine Bademeisterin kurz nach dem Unglück gegenüber der Polizei gemacht hat. Zehn bis fünfzehn Minuten soll das Kind unbeaufsichtigt am Beckenrand gespielt haben, zitierte eine Polizistin am Mittwoch aus den Vernehmungsprotokollen der Bademeisterin. Das Unglück ereignete sich allerdings erst danach – als die Mutter mit Sophia wieder zurück zu den Strandkörben gegangen sei.

Welches Gewicht die Richterin den vielen und teilweise widersprüchlichen Aussagen beimisst wird sich voraussichtlich am 31. Mai zeigen. An diesem vermutlich letzten Verhandlungstag wird das Urteil erwartet.

Polreich