Hannover

Mit ihren neuen Album "Laune der Natour" spielen Campino und Co. am Freitag vor rund 25 000 Fans ein Open-Air Konzert auf der Expo Plaza. Wir haben die wichtigsten Fragen und Antworten für Sie zusammengestellt.

Kann ich noch Karten bekommen?

Eine traurige Nachricht vorweg: Das Konzert ist ausverkauft. Für Kurzentschlossene bleibt nur noch der Versuch, vor dem Einlass Tickets zu ergattern. Nico Röger, Geschäftsführer des Veranstalters Hannover Concerts, warnt jedoch vor Schwarzmarkthändlern: "Das untersützen wir selbstverständlich nicht." Wer es dennoch versuchen will, tut dies auf eigenes Risiko.

Was lautet die Wettervorhersage für das Open-Air-Konzert?

Ab Mittag sind leichte Regenschauer, am Abend ist leichtes Gewitter angekündigt. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei etwa 80 Prozent. Da werden Erinnerungen an das Konzert von Guns N'Roses wach. Das Open-Air-Konzert musste im vergangenen Sommer aufgrund des starken Regens kurzzeitig unterbrochen werden. Der Veranstalter ist auch dieses Mal vorbereitet: "Wir haben die Messehalle 9 für den Notfall vorbereitet. In die Halle können im Notfall alle 25.000 Besucher evakuiert werden", sagt Geschäftsführer Röger. Er betont: "Die Vorbereitungen haben wir für eine Unterbrechnung, nicht für einen Abbruch des Konzerts, getroffen." Röger belibt optimistich. "Vielleicht haben wir ja Glück, und die Wolken entleeren sich vorher, so dass wir ein schönes Konzert feiern können."

Wie ist das Programm?

Der Einlass beginnt um 15.30 Uhr. Um 17.30 Uhr stehen "Schmutzki" auf der Bühne. Um 18.20 Uhr beginnen "The Adicts", gefolgt von "Donots" um 19.20 Uhr. Um 20.45 Uhr betreten die Toten Hosen die Bühne. Ende der Veranstaltung ist gegen 23.00 Uhr.

Wie laufen die Einlasskontrollen ab? Was darf ich mitbringen?

Der Veranstalter bittet aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen rechtzeitig anzureisen und somit längere Wartezeiten zu vermeiden. Besucher werden gebeten, sich auf wesentliche Gegenstände, wie Handy, Geldbörse und Schlüssel zu begrenzen. Es sind Gürteltaschen und kleinere Kosmetiktaschen erlaubt. Verboten sich neben Waffen, Sprays und Messer, auch Kameras, Audio-oder Videorekorder, Gopros. Tablets, Selfie Sticks, Speisen in Verpackungen sowie Flaschen, Dosen und Tetrapaks. Vor Ort werden Bodychecks durchgeführt, auch Handscanner kommen zum Einsatz.

Gilt die Eintrittskarte für den öffentlichen Nahverkehr?

Das Konzert-Gelände wird mit der Linie 6 Endpunkt Messe/Ost erreicht. Die Eintritskarte gilt drei Stunden vor und nach der Veranstaltung als Fahrkarte für den öffentlichen Nahverkehr.

