Hannover

Die Sonne scheint hartnäckig. Keine Spur von den Gewittern, die für den ganzen Nachmittag und Abend angekündigt waren. Wer sich auf „Laune der Natour“ begibt wie die Toten Hosen, hat offenbar auch einen Pakt mit dem Wetter geschlossen. Campino & Co. stehen unter Strom, vom ersten bis zum letzten Ton.

Und mit „Strom“ geht es auch los, das Set der Düsseldorfer Band, die sich durch drei Dutzend Jahre ihrer Geschichte spielt, von Klassikern wie „Alles aus Liebe“ und „Wünsch dir was“ über den undankbaren Überhit „Tage wie diese“ und den Roten-Rosen-Ausrutscher „Halbstark“ bis zum aktuellen Album „Laune der Natur“ reicht wie dem Party-Reggae „Wannsee“ - aus dem prompt der Maschsee wird. Ein Wunschkonzert, das noch Leben in die toteste Hose bringt. Und vorne schwenken sie die Flaggen mit dem Jolly Roger und dem Bundesskelett.

Campino ist sowieso ein Flummi, der 55-Jährige rennt an diesem Abend einen Halbmarathon, mindestens. Der Fortuna-Düsseldorf-Fan macht die erwarteten Kickerwitze („Wenn ich an Hannover bin, denke ich an jeden 18. Mai 2013, als ihr uns die zweite Liga geschossen habt“). Und erinnert sich an alte Zeiten. Das „Liebeslied“ widmet er all denen, die damals schon in der Korn dabei waren. Und dann spielen sie es „für alle Romantiker“ - schneller denn je.

Die Toten Hosen haben erfolgreich den Sprung vom Bürgerschreck zur stadientauglichen Konsensband geschafft. Sie singen von den Pflichten des Vaters („Das ist der Moment“) ebenso wie vom gefährlichen Leben („Bonnie und Clyde“). Und in streng abgesperrten Bereichen brennen die Bengalos. Noch einmal wild sein oder erstmals wild sein, ein Drei-Generationen-Publikum feiert den Traum von einem anderen Leben.

Und in den Zugaben kommen Streicherquartett und Pianistin Esther Kim dazu, verknüpfen Mozarts „Kleine Nachtmusik“ mit AC/DCs „T.N.T.“. Und warum? „Weil man nur einmal lebt“. Ist das noch Punkrock? Die Frage stellt sich nicht und ist sowieso der Gipfel des Spießertums. Mit 150-Sekunden-Songs kommt man ganz schön weit, vor allem, wenn man sie 150 Minuten lang spielt.

Ein ganzes Festival haben die Hosen um ihr Konzert gestrickt. Mit Schmutzki aus Stuttgart geht es los. Die Toten Hosen haben ihren „Sascha“. Schmutzki singen gegen die Hater und skandieren „Hebt die Finger zum Himmel und fickt die AfD“. Und ein Meer von Stinkefingern erhebt sich.

Gut gelaunten Post-Punk spielt das Stuttgarter Trio. Die Drei finden sich selbst „Krass gut“, singen „Hey du“ und vom „Festivalmädchen“ - wer weiß, was noch drin ist?

Eals nächstes The Adicts, ein Stück Punkrock-Geschichte, 1977 gegründet. Hier kommt nicht Alex. Hier kommt Sänger Monkey, gewandet wie eine Mischung aus „Clockwork Orange“ und Horrorclown. Viel Bühnenzauber zu Punkrock der ganz alten Schule. Es gibt Konfettikanone und Kartenspieler-Tricks und dazu Klassiker wie „Joker in the Back“.

Die Donots aus Ibbenbüren verstehen sich gleich als „asoziales Ausdruckstanz-Kollektiv und Biervorkoster der Toten Hosen“. Sänger Ingo Knollmann steigt schon beim vierten Song ins Publikum, bildet einen Moshpit um sich herum und sucht sich eine Bianca aus, die Meute anzuführen: „Du legst das Handy weg, das ist ein Punkrockkonzert.“ Das Lied: „Alles muss kaputt sein.“ Und dann reißen sie kollektiv die Plaza ab.

Die doch noch ein Donnerwetter erlebt: Nebel und ein Schneeregen aus Konfetti. Als er morgens in den Spiegel geschaut habe – aus Versehen -, sagt Campino einmal, habe er gemerkt: „Das sieht nicht mehr aus wie 1982.“ Und dann habe er sich gefragt: „Wie lange kann noch weitergehen?“ Singt's, als wäre es Jungbrunnen. Die Hosen sind tot. Es leben die Toten Hosen.

Von Stefan Gohlisch