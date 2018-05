Höver

Das haben die Ermittlungen bereits ergeben. Um wen es sich bei dem etwa 30 Jahre alten, weiblichen Opfer handelt, ist weiter unklar. Zu den Todesumständen machen die Ermittler weiterhin keine Angaben. Die Obduktion der Rechtsmedizin in der MHH ergab, dass die Frau Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist. Sie wurde vor fünf bis elf Tagen getötet.

Ein Radfahrer (80) hatte die Leiche am Sonntagmorgen gegen 10 Uhr an einem Wirtschaftsweg an der Verlängerung der Straße Gretlade und der B65 gefunden. Ein unangenehmer Geruch hatte den 80-Jährigen stutzig gemacht. Nach dem Fund alarmierte er sofort die Polizei.

Zeugen, die auf dem Wirtschaftsweg nahe Höver verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollten sich beim Kriminaldauerdienst melden unter Telefon 0511/1095555.

