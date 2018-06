Hannover

Grausamer Fund vor einer Schule: Ein Fußgänger entdeckte am Sonntag gegen 14 Uhr die Leiche einer Frau vor der Adolf-Grimme Schule in Barsinghausen.

Die Polizei geht davon aus, dass die Frau umgebracht wurde. Um wen es sich bei der Getöteten handelt, war am frühen Sonntagabend noch unklar.

Es ist bereits der zweite Leichenfund binnen weniger Wochen in Barsinghausen. Am Morgen des 17. April entdeckte eine Spaziergängerin die Leiche der 55-jährigen Veronika B. in einem Entwässerungsgraben parallel zur Ladestraße. Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten gibt, ist nicht ausgeschlossen, sagte Polizeisprecherin Kathrin Pfeiffer. Man ermittle derzeit in alle Richtungen und sucht vor allem nach möglichen Zeugen.

Die Frau sei wahrscheinlich in der Nacht zu Sonntag gestorben – so die ersten Erkenntnisse der Spurensicherer. Besonders gut versteckt war die Leiche offenbar auch nicht. Der Finder entdeckte sie in einem Grünstreifen in der Straße Langenäcker.

Im Fall von Veronika B. sucht die Polizei noch immer nach Zeugen, die das Opfer, was von Freunden und Familie nur Anka genannt wurde, kurz vor ihrem Tod gesehen haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0511-1095555 entgegen.

Von timo gilgen