Hannover

Die Fußgängerin ging in Höhe der Schaumburgstraße über die Herrenhäuser Straße in Herrenhausen – vermutlich bei Rot. Dabei wurde sie von einem Auto erfasst. Der 31-jährige Skoda-Fahrer war Richtung stadteinwärts unterwegs. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Die Frau stürzte, Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus, dort verstarb sie wenig später.

Während der Rettungsmaßnahmen musste die Herrenhäuser Straße zwischen Schaumburgstraße und Orchideenweg für etwa 90 Minuten voll gesperrt werden.

Zeugen, die den Unfall gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden: 0511 - 109 18888.