Nach der tödlichen Amokfahrt in der Innenstadt von Hannover sucht die Polizei weiter nach dem Täter. Gegen ihn wird unter anderem wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Der Mercedesfahrer hatte am Sonntagmorgen in der Bahnhofstraße einen Obdachlosen (82) umgefahren. Das Opfer starb am Unfallort.