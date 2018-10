Hannover

Friederike Koch (32) leitet das älteste Teehaus Deutschlands. Tee Seeger ist seit drei Generationen in Händen der Familie Koch, wurde 1743 von der Familie Seeger in Hannover gegründet. Seit 2013 ist die 32-Jährige Chefin des Fachgeschäfts in der Karmarschstraße in der Innenstadt.

Frau Koch, was macht Tee zu so einem beliebten Getränk?

Ich vergleiche Tee immer gerne mit Kaffee – oder stelle es einander gegenüber. Kaffee ist etwas für zwischendurch, man nimmt ihn mit auf die Hand – für Tee hingegen braucht man Zeit. Klar, Tee ist auch ein Saisonprodukt für die kältere Jahreszeit, aber vielfältiger als Kaffee. Man nimmt sich Zeit für eine Tasse Tee, zelebriert den Prozess. Und er beruhigt einfach.

Wie wichtig ist die Wetterlage beim Teegeschäft?

Wenn die Temperaturen unter die 20 Grad sinken, dann merken wir das bei uns im Geschäft. Gerade die Wintersorten mit Zimt und Nelken werden dann immer mehr verkauft. Doch wir verkaufen das ganze Jahr über Tee – und bekommen immer wieder mit, dass viele Menschen von Kaffee ganz auf Tee umsteigen.

Mit Chai, der asiatischen Schwarztee-Mischung, Matcha, dem vermahlenen Grüntee aus Japan und Eistee ist der Tee mittlerweile ein Lifestyle-Getränk geworden.

Stimmt, gerade bei Chai gibt es viele Mischungen. Es wird viel versucht, aber die Fertigprodukte als Pulver sind weit weg vom Original. Chai ist eigentlich eine Würzmischung mit Nelken, Zimt und Kräutern. Bei den Pulvern wird als erste Zutat immer Zucker genannt – dadurch kennen viele den Original-Geschmack des Chai gar nicht. Gleiches gilt für Matcha – auch das ist mit Zucker oder künstlicher Süße versetzt. Das Matcha-Pulver aus dem Supermarkt besteht meist aus viel Milchpulver und etwa zwei Prozent echtem Matcha. Eistee kann man mit kaltem Früchtetee auch wunderbar und einfach selber machen. Aufgießen, abkühlen lassen, fertig.

Sie verkaufen überwiegend losen Tee. Was macht den besser als die Teebeutel aus dem Supermarkt?

Der verpackte Tee in Beuteln hat keine gute Qualität. Darin ist meist nur der Staub der Kräuter. Beim losen Tee hat man echte gerollte Teeblätter und somit bessere Qualität, einen besseren und gehaltvolleren Geschmack. Pro Tasse reicht vom losen Tee etwa ein gestrichener Teelöffel. Es gibt aber auch die sogenannten Pyramiden, die gerade für die Gastronomie praktisch sind. Die Beutel sind biologisch abbaubar, der Tee hat genug Platz, um sich zu entfalten.

Was muss ich beim Aufbrühen von Tee beachten?

Bei Schwarztee sollte das Wasser kochen, wenn ich es aufgieße. Drei bis fünf Minuten Ziehzeit reichen. Grüntee hingegen sollte nicht mit kochendem Wasser aufgegossen werden. Das Wasser sollte zwischen 70 und 80 Grad haben, dann zieht der Tee etwa zwei Minuten lang, um keine Bitterstoffe zu entwickeln. Wichtig ist, dass Früchte- und Kräutertee sowie Rooibos wirklich immer mit sprudelndem Wasser aufgegossen werden.

Warum das?

Es ist ein Naturprodukt und sollte einmal abgekocht werden, um ein sicheres Lebensmittel zu erhalten. Es kann immer mal Rückstände oder Staub auf den Kräutern und Früchten geben.

Was für Regeln muss ich denn bei der Aufbewahrung von Tee beachten?

Tee sollte vor Luft und Licht geschützt werden. Man gibt ihn einfach in eine lichtundurchlässige Box, Deckel drauf und in den Schrank stellen. Tee schimmelt nicht, also wird er nicht schlecht, denn er ist ja getrocknet. Aber er verliert mit der Zeit an Aroma, darum sollte man ihn schützen. Aromatisierter Tee hält sich ein bis eineinhalb Jahre, nicht aromatisierter Tee bis zu zwei Jahre – dann ist das Aroma meist verflogen.

Was sind denn aktuelle Trend-Tees?

In Herbst und Winter geht alles weihnachtliche immer gut: Vanille-Mandel, gebrannte Mandel, alles mit Zimt. Süße Wintersorten sind beliebt. Relativ neu ist der Oolong-Tee, der halbfermentiert ist, also eine Mischung aus Grün- und Schwarztee. Er hat ein leichtes Zitronenaroma, hilft bei der Fettverdauung, ist leicht und bekömmlich.

Was sind denn die absoluten Dauerbrenner?

Earl Grey, Ostfriesentee, Kamille- und Pfefferminz sind Klassiker – und das das ganze Jahr über.

Von Karina Hörmann