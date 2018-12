Hannover

NP-Redakteurin Maike Jacobs stellt einige Exemplare vor, die als Weihnachtsgeschenk bestimmt so manche Leseratte glücklich machen.

Für genaue Beobachter

Birgit Young: „Lost & Found“. Knesebeck, 224 Seiten, 15 Euro.

Die Autorin: Birgit Young lebt mit ihrem Mann und ihrer Tochter in New York. „Lost & Found“ ist ihr erster Roman.

Das Buch: Seit einem Autounfall hinkt Tilly und hat Schmerzen. Ihr Vater als Unfallverursacher macht sich große Vorwürfe und kann mit Schuld nicht umgehen, die Mutter erstickt das Mädchen mit ihrer Fürsorge. Nur mit ihrer Kamera wagt sich Tilly unter Menschen, sie fotografiert alles und jeden und ist so eine exzellente Beobachterin. Als Jake sie bittet, seinen verschwundenen Vater zu suchen, willigt sie zögernd ein. Dann finden Jake und Tilly weit mehr als das, was sie eigentlich ge­sucht haben.

Für wen geeignet? Was im Leben wichtig ist, beschreibt dieses Buch spannend, einfühlsam, aber auch humorvoll. Empfohlen ab zwölf Jahren – und außerdem gute Lektüre für Eltern.

Für Lebensretter

Amalia Rosenblum: „Was ist, kann nicht verschwinden“. Beltz & Gelberg, 380 Seiten, 16,95 Euro.

Die Autorin: Amalia Rosenblum ist in Tel Aviv geboren, studierte in New York Philosophie und Anthropologie und ist heute Schriftstellerin, Drehbuchautorin und Journalistin.

Das Buch: Dass ihre Eltern sich scheiden lassen wollen, ist in Lillys Welt nicht vorgesehen. Die hochbegabte 15-Jährige flieht in mathematischen Denksportaufgaben und versteift sich schließlich darauf, dass ein Schaf, das eigentlich demnächst ge­schlachtet werden soll, ihre Welt wieder geraderücken kann. Lilly entführt das Tier und glaubt, mit ihm kommunizieren zu können. Auf der Suche nach einem guten Versteck für das Schaf lernt sie Sohar kennen, einen älteren Jungen aus einem sozialen Brennpunktviertel. Immer wieder hat er neue Ideen, wo sie das Tier unterbringen können. Dabei hat auch Sohar sein Päckchen zu tragen.

Für wen geeignet? Rosenblum greift gleich ein buntes Potpourri von Themen auf, wie Scheidung, erste Liebe, gesellschaftliche Unterschiede, Armut, Hochbegabung, Homosexualität – viel Inhalt, der teilweise auf Kosten der Spannung erzählt wird. Wer die nicht braucht, wird hier viel zum Nachdenken finden. Empfohlen ab elf Jahren.

Für Forscher

Torben Kuhlmann: „Edison“. Nord-Süd-Verlag, 112 Seiten, 22 Euro.

Der Autor: 2017 zeigte das Wilhelm-Busch-Museum Kuhlmanns beeindruckende Illustrationen. Die Geschichte von der Maus „Lindbergh“ war Kuhlmanns Diplomarbeit. Nach „Armstrong“ ist „Edison“ der dritte Band der erfinderischen Mäuse.

Das Buch: Seit „Lindbergh“ hat sich viel verändert – die Mäuse sind offen für technische Neuerungen und studieren sogar. Da findet der junge Mäuserich Pete eine Notiz seines Urahnen von einem Schatz, der auf dem Meeresgrund liegt. Pete und sein Professor machen sich auf, den Schatz zu bergen. Der ist aber nicht aus Gold ...

Für wen geeignet? Fantasievoll denkt sich Kuhlmann in die Mäusewelt und zeichnet diese so schön, dass man stundenlang im Buch schmökern kann und jede Seite rahmen würde. Ab fünf Jahren.

Für interaktive Jungs

Magnus Myst: „Das kleine böse Buch 2“. Ueberreu­ther, 160 Seiten, 12,95 Euro.

Der Autor: Marc Hotz, so sein richtiger Name, studierte Biochemie, Psychologie, Film und Medien. Er arbeitet als Drehbuchautor, Spieleentwickler, Texter, Übersetzer und Script-Doctor und schreibt für den NDR.

Das Buch: Zwei Bände gibt es bisher, das Besondere an ihnen ist, dass sie interaktiv gelesen werden. Der Leser muss sich überhaupt erst mal würdig erweisen, dass er das Buch lesen beziehungsweise sich mit ihm anfreunden darf. Dann stellt es ihm jede Menge Rätsel, die darüber entscheiden, auf welcher Seite man weiterlesen darf. Dazwischen gibt es jede Menge Gruselgeschichten. Größter Gegner im zweiten Band ist die nervige Liebmarie, die tatsächlich das Buch sabotiert.

Für wen geeignet? Große Empfehlung für alle Jungen ab acht Jahren, die eigentlich nicht lesen wollen.

Für Sensible

A. J. Steiger: „Jeder von uns ist ein Rätsel“. Carlsen, 400 Seiten, 18 Euro.

Die Autorin: A. J. Steiger lebt in Chicago. Sie studierte kreatives Schreiben und fasst die Bezeichnung „Nerd“ als Kompliment auf.

Das Buch: Alvie kommt mit anderen Menschen nicht klar, die Menschen aber auch nicht mit ihr. Die 17-Jährige ist Asperger-Autistin und muss wirklich dafür kämpfen, ein halbwegs geordnetes Leben zu führen. Denn Alvie wohnt zwar al­lein, steht aber noch unter Aufsicht des Jugendamtes. Als sie Stanley kennenlernt, ge­rät ihr Leben aus dem Gleichgewicht. Denn bisher hat Alvie noch nie jemanden an sich herangelassen. Aber auch Stanley hat sein ganz eigenes Päckchen zu tragen.

Für wen geeignet? Alle, die Zeit haben, das Buch in einem Rutsch durchzulesen, denn „Jeder von uns ist ein Rätsel“ hat absolute Sogwirkung. Eine der ergreifendsten Liebesgeschichten des Jahres. Ab 14 Jahren.

Für Umweltschützer

Tanya Stewner: „ Alea Aquarius. Die Macht der Gezeiten“. Oetinger, 416 Seiten, 17 Euro.

Die Autorin: Tanya Stewner ist als deutsche Ju­gendbuchautorin erfolgreich, unter anderem hat sie die Geschichten von „Liliane Susewind“ geschrieben.

Das Buch: Die Meermädchen-Sage um Alea Aquarius geht in die vierte Runde – und ist immer noch spannend. Auf der Flucht vor Doktor Orion segeln die Jugendlichen Richtung Norden. Was sie auf ihrer Reise sehen, macht ihnen Angst: schwimmende Plastikmüll-Teppiche, alte, noch scharfe Kriegsbomben, Ölkatastrophen. Alea und ihre Freunde sind entsetzt – gibt es überhaupt noch Hoffnung auf Rettung?

Für wen geeignet? Umweltthemen, die die Meere betreffen, werden bei der Alea-Reihe immer wieder geschickt in die Fantasy-Story eingewoben. Damit ist diese Reihe topaktuell. Ab zehn Jahren.

Für Naturliebhaber

Katherine Applegate: „Baum der Wünsche“. Ueberreuther, 224 Seiten, 14,95 Euro.

Die Autorin: Ka­therine Applegate lebt mit ihrem Mann, zwei Kindern und einer großen Zahl schrulliger Haustiere in der Nähe von San Francisco. In Deutschland bekannt ist ihr Buch über den Gorilla „Der unvergleichliche Ivan“.

Das Buch: Rot ist ein Wunschbaum, der schon über 200 Jahre zählt. Jetzt soll er gefällt werden. Als die kleine Samar ihm verrät, wie sehr sie sich einen Freund wünscht, beschließt der Baum, dem Mädchen zu helfen. Doch das ist gar nicht so leicht. Schließlich bricht Rot die wichtigste aller Regeln – er spricht mit Sa­mar und ihrem Freund.

Für wen geeignet? Für alle kleinen und großen Naturfreunde ab zehn Jahren. Wundervolle Geschichte über einen Baum, der zur richtigen Zeit das Richtige sagt – und damit nicht nur sich rettet.

Für Schlossbesitzer

Alex Rühe/ Axel Scheffler: „Zippel – das wirklich wahre Schlossgespenst“. dtv Junior, 144 Seiten, 12,95 Euro.

Die Autoren: Alex Rühe ist Kulturredakteur, Axel Scheffler ist be­kannt geworden als „Grüffelo“-Zeichner.

Das Buch: Zippel lebt in dem Haustürschloss von Paul. Der ist Schlüsselkind und freundet sich mit dem kleinen Ge­spenst an. Als aber die Eltern beschließen, das alte Türschloss gegen ein moderneres auszutauschen, sind Paul und Zippel in heller Aufregung. Denn in den Sicherheitsschlössern ist kein Platz mehr für kleine Bewohner. So erleben die beiden viele Abenteuer, denn neben der Suche nach einem neuen Heim warten noch weitere detektivische He­rausforderungen auf sie.

Für wen geeignet? Schönes Vorlesebuch ab fünf Jahren und für ältere Grundschulkinder zum Selbstlesen.

Für Seelenwanderer

Sophie Anderson: „Marinka – die Reise nach dazwischen“. Dressler, 284 Seiten, 17 Euro.

Die Autorin: An­derson hat in Liverpool studiert und als Geologin und Lehrerin gearbeitet. Sie hat drei Kinder.

Das Buch: Marinka lebt bei ihrer Großmutter und soll später wie sie eine Yaga werden – das sind die Weisen, die die Toten ins Jenseits führen. Doch Ma­rinka will lieber ganz normal leben, als mit ihrem Haus von Ort zu Ort zu ziehen und die Seelen einzusammeln. In ihrem Egoismus macht sie einen großen Fehler, und dafür muss ihre Oma gehen. Marinka muss schnell lernen, wer ihr wirklich helfen kann.

Für wen geeignet? „Marinka“ entführt in ungewöhnliche Fantasiewelten, die aber so stark und real erzählt werden, dass sie einen sofort in den Bann ziehen. Empfohlen ab zehn Jahren, das ist bei der komplexen Ge­schichte eventuell etwas zu jung.

Für Obsidian-Fans

Jennifer L. Armentrout: „Re­venge – Sternensturm“. Carlsen, 444 Seiten, 19,99 Euro.

Die Autorin: Jennifer L. Armentrout schreibt Fantasy so fesselnd, dass man ihre Bücher in einem Zug lesen muss.

Das Buch: Aufatmen für alle Fans der Obsidian-Reihe. Denn mit der neuen Revenge-Trilogie hat Ar­men­trout einen Spin-off der Erfolgsserie geschrieben – sie hat mit Luc eine Figur herausgegriffen, die bisher eher eine Nebenrolle ge­spielt hatte. Luc ist Origin, halb Alien, halb Mensch. Vier Jahre nach dem Krieg zwischen den außerirdischen Lux und den Menschen werden die Außerirdischen nur misstrauisch ge­duldet. Eher durch Zufall stolpert die 17-jährige Evie in Lucs Leben, aber mit dieser Begegnung gerät alles komplett aus den Fugen.

Für wen geeignet? Für alle Obsidian-Fans ist das Buch ein Muss. Es lässt sich aber auch ohne Vorwissen lesen. Ab 14 Jahren.

Für genaue Beobachter

Birgit Young: „Lost & Found“. Knesebeck, 224 Seiten, 15 Euro.

Die Autorin: Birgit Young lebt mit ihrem Mann und ihrer Tochter in New York. „Lost & Found“ ist ihr erster Roman.

Das Buch: Seit einem Autounfall hinkt Tilly und hat Schmerzen. Ihr Vater als Unfallverursacher macht sich große Vorwürfe und kann mit Schuld nicht umgehen, die Mutter erstickt das Mädchen mit ihrer Fürsorge. Nur mit ihrer Kamera wagt sich Tilly unter Menschen, sie fotografiert alles und jeden und ist so eine exzellente Beobachterin. Als Jake sie bittet, seinen verschwundenen Vater zu suchen, willigt sie zögernd ein. Dann finden Jake und Tilly weit mehr als das, was sie eigentlich ge­sucht haben.

Für wen geeignet? Was im Leben wichtig ist, beschreibt dieses Buch spannend, einfühlsam, aber auch humorvoll. Empfohlen ab zwölf Jahren – und außerdem gute Lektüre für Eltern.

Für Leseratten

Klaus Hagerup/Lisa Aisato: „Das Mädchen, das die Bücher retten wollte“. Woow Books, 64 Seiten, 14 Euro.

Die Autoren: Der Norweger Klaus Hagerup ist Dramatiker, Regisseur, Schauspieler und Autor. Lisa Aito ist Künstlerin und Illus­tratorin.

Das Buch: Anna liebt Bücher. Als sie feststellen muss, dass Bücher, die in der Bibliothek nicht ge­lesen werden, schließlich vernichtet werden, ist sie entsetzt. Sie muss die vergessenen Bücher unbedingt retten und leiht sich gleich einen Schwung davon aus. Schließlich drückt ihr die Bibliothekarin nur noch ein Buch in die Hand. Anna liest es begeistert, aber mit dem „Ende“ kommt sie zunächst gar nicht klar. Doch dann merkt sie, wie das Buch sie verändert ...

Für wen geeignet? Das Buch ist eine Liebeserklärung an alle Bü­cherwürmer, für die Ge­schichten mehr sind als reine Unterhaltung. Ab sieben Jahren.

Von Maike Jacobs