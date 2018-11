Winterzauber Herrenhausen

Zum ersten Mal laden die Herrenhäuser Gärten am Wochenende zum Winterzauber ein. Dafür verwandelt sich der Bereich des Ehrenhofs zwischen Schloss, Orangerie und Galerie sowie die Galerie selbst in eine vorweihnachtliche Winterlandschaft mit Markt. 110 Aussteller bieten auf dem Markt Glühwein, Kunsthandwerk, Plätzchen, Geschenkideen und viele winterliche Leckereien an. Geöffnet ist der Winterzauber am Sonntag ein letztes Mal zwischen 10 und 19 Uhr.

Zirkus Flic Flac gastiert in Hannover

Der Artisten-Zirkus Flic Flac ist in der Stadt. Seit Donnerstag präsentieren die Topartisten im Zirkuszelt am Schützenplatz ihr zweistündiges Show-Programm. Am Sonntag gibt es zwei Vorstellungen der Akrobaten - eine um 15 und eine um 19 Uhr. In Hannover gastiert der Zirkus noch bis zum 9. Dezember. Tickets gibt es ab 24 Euro.

Gedenken an die Reichspogromnacht

Bei mehreren Veranstaltungen wird am Sonntag den Geschehnissen in der Reichspogromnacht vor 80 gedacht. Eine Gedenkstunde mit Konzert steht in der Jüdischen Gemeinde in der Haeckelstraße um 17 Uhr auf dem Programm. Dabei spricht unter anderem Ministerpräsident Stephan Weil. In der Markuskirche am Lister Platz wird um 15 und 19 Uhr das Oratorium A Child of our Time aufgeführt, zu dem Michael Tippett 1941 durch Herschel Grynszpans Attentat inspiriert wurde. Seit Freitag wird bei vielen Veranstaltungen in Hannover der Reichspogromnacht gedacht.

Filmfestival Utopinale zum sechsten Mal in Linden

Unter dem Motto "Weil es ein Morgen gibt" steht das zweitägige Dokumentarfilmfestival Utopinale in diesem Jahr. Bei der sechsten Ausgabe des Festivals werden im Freizeitheim Linden vor allem die Themen "Wie wollen wir wohnen?" und "Wie gelingt Demokratie im Stadtteil?" in Workshops, Podiumsdiskussionen und den gezeigten Filmen behandelt. Am Sonntag ist der letzte Tag des Filmfestivals. .

Laternenumzüge in Hannover

"Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne" - Auch am Sonnabend hallen die Klassiker der Laternenumzüge wieder durch die Stadt und zwar in Anderten, Linden und Stöcken. Weitere Informationen dazu und eine Übersicht über weitere Laternenumzüge in Hannover gibt es hier. Am Donnerstag liefen schon 2500 Kinder mit Laternen und Stars von Hannover 96 durch die Stadt.

Zur Galerie Rund 5000 Menschen haben sich am Donnerstag dem Laternenumzug von Hannover 96 angeschlossen.

Kinderwald feiert Lichterfest

Im geschmückten Wald mit Musik, Unterhaltung und Leckereien feiert der Kinderwald im Mecklenheider Forst am Sonntag sein jährliches Lichterfest. Zwischen 16 und 18 Uhr wird dort gefeiert. Gegen 17 Uhr soll es außerdem einen Laternenumzug geben. Der Eintritt ist frei.

Lust auf ein schönes Frühstück?

Warum nicht mal (wieder) gemütlich mit Freunden auswärts essen gehen! Doch wo lässt sich das erste Mahl des Tages in Hannover am besten genießen? Wir haben die schönsten Frühstück-Cafés in Hannover gesammelt. Unsere Übersicht finden Sie hier.

Die besten Bars in der Nordstadt

Interesse, mal eine neue Kneipe auszuprobieren? Warum heute nicht mal ein Lokal in der Nordstadt ausprobieren? Unsere Übersicht zu den besten Bars in der Nordstadt finden Sie hier.

Herbstblues? Unsere Tipps dagegen

Der Sommer in diesem Jahr hat uns bis zuletzt reichlich verwöhnt, aber der Herbst ist nun nicht mehr zu übersehen. Mit unseren Tipps hat der Herbst-Blues jedoch keine Chance.