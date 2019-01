Hannover

Die flinke Fuchsmanguste will heute nicht. „Guste“ hüpft bei der jährlichen Inventur im Zoo Hannover blitzschnell auf die Wagen, greift sich das Leckerli und ist schon nach Sekundenbruchteile wieder von der Wage verschwunden. „Einige Tiere sind schwieriger zu wiegen“, sagt Kurator Fabian Krause. Und die Fuchsmanguste – eine Mischung aus Erdmännchen und Fuchs – gehört zumindest an diesem Donnerstag dazu.

Mehr Tiere als im Vorjahr

Erst im sechsten Versuch klappt es. Das Tier bleibt stehen und Pflegerin Ilona Wichmann kann das Gewicht ablesen: 1.083 Gramm. Wie viel davon auf die Leckerlis geht, die „Guste“ gerade alle verspeist hat, ist nicht bekannt.

Wie jedes Unternehmen macht auch der Zoo Hannover zum Jahresende eine Inventur. Am 31. Dezember stehen normalerweise die Zahlen und landen auf dem Schreibtisch von Krause, der sie wissenschaftlich auswertet. So sind 2.170 Tiere in 178 Arten zusammengekommen – 131 Tiere mehr als im Vorjahr. Denn auf Meyers Hof sind etwa die Bentheimer Schweine oder im Yukon Bay zwei Schneeeulen hinzugezogen.

Einige Tiere werden geschätzt

Nicht alle Tiere werden genau gezählt. Tierpfleger Daniel Heiser betreut etwa die Ameisen: „So einen Elefanten hat man schnell gezählt. Aber bei den Ameisen ist das nicht möglich. Da gilt ein ganzes Volk als ein Tier.“ In einem Volk könnten aber zwischen 50 und 50.000 Insekten leben. Bei anderen Tieren wie Vögeln könne manchmal ebenfalls nur gut geschätzt werden.

Zur Galerie Tierische Inventur im Zoo Hannover.

Und auch das Wiegen und Messen ist in vielen Fällen gar nicht so einfach – zum Beispiel bei den Giraffen. Die tun den Pflegern selten den Gefallen genau gerade zu stehen und erst recht nicht, wenn dort auch noch ein riesiger Maßstab steht. Aber es gibt einen Trick: „Wenn die Giraffen in ihren Gehegen stehen, merken wir uns, wo sie ihre Kopfspitze haben und messen das dann nachher aus“, erklärt Tierpflegerin Maren Otto.

Niobe ist die Größte

So kommt die Giraffen-Kuh Niobe auf 4,40 Meter und ist damit das größte Tier des Zoos. Zum ersten Mal, denn sie kam erst im April des vergangenen Jahres nach Hannover. „Sie wächst noch und hat gute Gene. Ihr Vater Schorse war mit 5,80 Metern einer der größten Elefantenbullen“, erzählt Otto. Gut möglich also, dass Niobe diesen Titel so schnell nicht wieder hergibt.

Die tierischen Rekordhalter Das größte Tier: Giraffenkuh Niobe mit 4,40 Metern. Das schwerste Tier: Elefantenkuh Indra mit 3,2 Tonnen Das kleinste Tier: Eine Blattschneider-Ameise wird nur 0,3 Zentimeter lang Das älteste Tier: Schimpanse Max ist 54 Jahre alt

Von Sascha Priesemann