Hannover

Hannover mag es wild: 15.000 Menschen waren beim Tiergartenfest.

Hannover. „Guckt mal! Schnell!“ Es regnet in Strömen, aber das ist Max (5) egal: „Der Bagger hat mit dem Greifarm den Baumstamm hochgeworfen!“ Der 5-Jährige verfolgt die Arbeit der Förster auf dem Tiergartenfest am Samstag sehr genau. Dieses Erlebnis hat er sich redlich verdient: In der vergangenen Woche hat Max zwei Säcke Kastanien für die Winterfütterung des Damwildes gesammelt. Dafür gab es eine Baumscheibe, die als kostenlose Eintrittskarte für das Fest gilt.

„Insgesamt wurden 30 Tonnen Kastanien abgegeben“, sagt Revierleiter Thomas Giese. Auf dem hundert Hektar großen Gelände des Tiergartens leben 130 Tiere, die im Winter versorgt werden müssen.

Trotz des Regenwetters stehen die 15 000 Besucher Schlange, um Baumscheiben zu sägen, Ponys zu reiten oder bei der Rallye Preise abzustauben.

Und: Das Wetter hat auch Vorteile: „Ich habe nur 20 Minuten angestanden“, freut sich Henrike (8) am Kletterstand. Dort will das Mädchen einen vier Meter hohen Baum bezwingen. „Das ist ganz schön anstrengend!“ Zum Glück gibt es für Henrike und alle anderen fleißigen Kastaniensammler als Belohnung auch noch ein Stück Kuchen in der trocknenen Tiergartenscheune.