Hannover

Die Beziehung zwischen Mensch und Tier wandelt sich – und mit ihr auch der Umgang mit dem Tod von Hund, Pferd und Hamster. Marion Schmitt von der Tierärztlichen Hochschule (Tiho) beleuchtet für ihre Doktorarbeit, wie Tierhalter mit dem Tod des Haustiers umgehen. Seit einem öffentlichen Aufruf im August schreiben ihr Tierbesitzer ihre Erfahrungen. Mit der NP sprach Schmitt über Vermenschlichung, Traumata und Trauerbegleitung.

Marion Schmitt von der Tierärztlichen Hochschule Hannover sammelt Daten trauender Tierbesitzer Quelle: Zaengel

Frau Schmitt, sie haben inzwischen deutlich über 100 Zuschriften bekommen, Mails und Briefe, in denen Tierhalter über ihre Gefühle nach dem Tod ihres Haustiers schreiben. Wie trauern Tierbesitzer?

Da ich selbst kein Tierhalter bin, war ich zunächst überrascht, wie intensiv sich die Beziehung über den Tod des Tieres hinaus auf dem Menschen auswirkt. Dass sich jemand eine Urne mit der Asche seines Hundes ins Wohnzimmer stellt, jeden Tag dort Blumen hinlegt und Kerzen aufstellt, habe ich anfangs nicht verstanden. Nach den ersten zehn, zwanzig Einsendungen wurde mir aber klar: man muss die Geschichten dahinter kennen– sie sind mitunter tragisch.

Nennen Sie ein Beispiel.

Eine junge Frau schrieb von ihrem Pferd, das eingeschläfert werden musste. Sie hatte einige Schicksalsschläge erlitten, das Pferd war ein fester Anker in ihrem Leben. Als dann dieses Tier todkrank wurde und sie dann auch noch die Entscheidung zur Einschläferung treffen musste, brach für sie eine Welt zusammen. Das konnte ich sehr gut nachvollziehen.

Die Beziehung zum Haustier ist intensiv. Warum?

Man teilt seinen Alltag mit dem Tier, die meisten planen ihren Urlaub nach den Tieren, nehmen sie mit, haben über Jahre gemeinsame Erlebnisse – und plötzlich ist dieser wichtige Bestandteil der Familie auf einmal weg. Das ist ein ziemlicher Einschnitt im Alltag.

Ähnelt die Trauer um einen Vierbeiner bereits der Trauer um einen Menschen?

Viele Teilnehmer haben es tatsächlich so formuliert: Es war „wie ein Kind“ für mich, „wie ein Lebensgefährte“, „wie ein Familienmitglied“. Die Trauer ums Tier gleicht der um einen Angehörigen sehr. Man kann schon von einer Vermenschlichung sprechen. Es gab einige Teilnehmer, die ihre Gefühle nach dem Tod des Haustiers mit der Trauer um die eigenen Eltern oder den Bruder verglichen: Sie sei zwar anders, erstaunlicherweise aber auch nicht weniger heftig gewesen. Einige empfanden die Trauer ums Haustier sogar schlimmer. Anscheinend ist der Vierbeiner in den letzten Jahrzehnten näher an den Menschen herangerückt.

Wie kommt es zu diesem Trend?

Immer mehr Menschen wohnen allein – nicht mehr in der Struktur der Großfamilie auf dem Land, sondern individualisiert und globalisiert. Man verbringt viel Zeit bei der Arbeit, hat wenig Zeit für Hobbys. Da kommen Tiere gerade recht: Sie sind immer da, man kann mit ihnen kuscheln und muss ihnen gegenüber auch nichts beweisen. Diese zunehmende Vereinsamung spielt sicherlich eine Rolle, allerdings haben sich bei uns nicht nur alleinstehende Menschen gemeldet, sondern alte, junge Menschen, Familien – alles einmal quer durch die Bank.

Sie haben bei Ihrem Aufruf keinerlei Vorgaben zum Tier gemacht. Um was wird am meisten getrauert?

Die meisten Einsendungen gibt es von Hundebesitzern, dicht gefolgt von Katzenliebhabern. Bei weitem nicht so viele erzählen von ihrem Pferd – vermutlich, weil es nicht direkt im Haushalt lebt und natürlich auch ein selteneres Haustier ist. Auch viele Kaninchen-, Hamster- oder Vogelbesitzer haben uns von ihrer Trauer geschrieben. Die Symptome sind im Grunde immer gleich und ähneln der Trauer um einen verlorenen Menschen: Man muss ständig an das Tier denken, ist tage- ja wochenlang niedergeschlagen – auch wenn jeder Besitzer unterschiedlich heftig trauert. An der Tierart lässt sich das nicht unbedingt festmachen. Ich habe sogar von einem Mann gehört, der seine Vogelspinne stark betrauerte: Er war eine Woche lang niedergeschlagen und konnte nur an die Spinne denken.

Wie bestattet man denn eine Vogelspinne?

(Lacht) In dem Fall weiß ich es nicht. Viele Tierbesitzer lassen ihren Hund, ihre Katze aber einäschern und stellen die Urne daheim in einer Art Gedenkschrein auf – mit einem Foto, mit Blumen, mit Kerzen. Andere beerdigen das Tier im eigenen Garten, oder sogar auf einem Tierfriedhof.

Spielen Bestattungen eine zunehmend große Rolle?

Ja, das Bedürfnis zu bestatten, ist da. Sogar eine Art von Trauerbegleitung wird inzwischen von Tierbestattungsunternehmen angeboten. Überhaupt wächst die Zahl der Unternehmen. In den Niederlanden kann man bereits Pferde einäschern. Hierzulande gibt es aber etwa die Möglichkeit, die Asche eines verstorbenen Tieres zu einer Platte pressen und beschriften zu lassen, um sie im Garten aufzustellen.

Warum tun Menschen das?

Sie wollen etwas behalten von ihrem Tier. Nicht jeder hat einen eigenen Garten, um ein Tier zu beerdigen. Eine Urne oder besagte Platte kann einfach mitgenommen werden. Generell ist die Einäscherung wie die Beerdigung Ausdruck der starken Verbindung. Zuletzt ermöglicht das Ritual den Hinterbliebenen zu begreifen, dass der Tod jetzt eingetreten ist. Sie helfen, die Trauer zu bewältigen.

Wann wird Trauer zum Trauma für den Tierbesitzer?

Viele Tierbesitzer werden beim Tierarzt überrumpelt: Sie denken, ihr Tier hat nur ein kleines Gebrechen und wissen nicht, wie schlecht es ihm wirklich geht. Meistens haben sie das Alter oder die Krankheit sogar verdrängt, bis ihnen der Tierarzt eröffnet, dass ihr Vierbeiner nur noch zu leiden hat und eingeschläfert werden sollte – nicht zuletzt, weil der Tod generell ein Thema ist, das gesellschaftlich ein Stück weit weggeschoben wird.

Was schlagen Sie vor?

Bei manchen Tierhaltern kommt es beim Arztbesuch zum ersten Kontakt mit dem Tod. Und dann müssen sie auch noch die finale Entscheidung der Einschläferung treffen. Das ist sehr belastend. Da würde ich mir wünschen, dass sie sich rechtzeitig darauf vorbereiten. Sich vielleicht ein Limit setzen: Wenn mein Hund nicht mehr gehen kann, oder meine Katze nur noch herumliegt – dann lasse ich sie einschläfern.

Dabei soll auch ihre Forschung helfen.

Wir wollen ein Buch mit den gesammelten Zuschriften veröffentlichen, ergänzt durch Texte von Sozialwissenschaftlern, Bestattern und Medizinern. Tierhaltern soll es Trost bieten, sie aber auch auf die schwere Entscheidung vorbereiten. Nicht zuletzt wollen wir aber auch Tierärzte aufmerksamer machen, sensibler und frühzeitiger auf das Thema einzugehen – eventuell schon, wenn das junge Tier erstmalig in der Praxis vorstellig wird.

Die Tiho ist weiterhin an Zusendungen von Tierhaltern interessiert: Weitere Infos unter: www.tiho-hannover.de/trauer.

Wie es sich anfühlen kann, wenn ein Haustier stirbt, weiß die Südstädterin Andrea Niebisch. Die Tierphysiotherapeutin hat schon viele Hunde gehalten, herrenlose Tiere aufgenommen. Doch „Zacco“ war etwas besonderes – das spürte sie auch nach dem Tod des belgischen Schäferhundes.

„Zacco war wie ein Familienmitglied“

Genau hier, an dieser Ecke der Bult: Sie war eine Lieblingsstelle von Zacco, dem belgischen Schäferhund und „Familienmitglied“ von Andrea Niebisch. Die Südstädterin ist wieder auf der gemeinsamen Route unterwegs. Und Zacco begleitet sie – allerdings nur in Gedanken. Im Mai starb der Vierbeiner. „Er war etwas besonderes“, sagt Niebisch.

Die Südstädterin ist eine der Tierbesitzerinnen, die dem Tiho-Aufruf gefolgt sind. Über den Verlust und ihre Gefühle spricht sie offen. Am Ende fehlte dem elfjährigen Hund einfach die Kraft. „Er hat mir ganz klar gesagt: Ich kann nicht mehr, hilf mir!“, erinnert sich Niebisch beim Spaziergang an die letzten Tage mit Zacco. Mit auf der Bult unterwegs sind zwei neue Hunde – einer davon auch ein belgischer Schäferhund. Wie Zacco. „Eigentlich wollte ich nach ihm keine neuen Hunde mehr“, sagt sie etwas verlegen. Aber ganz ohne geht es einfach nicht.

Zacco ist nicht der letzte, aber auch nicht der erste Vierbeiner, den die Altenpflegerin und Tiertherapeutin aufnahm. Und auch nicht der erste, den sie „unter die Erde brachte“. Dennoch spürt sie die den Verlust immer noch. „Wir hatten eine besondere Verbindung, waren regelrecht zusammengeschweißt “, sagt sie. Nicht nur weil er mit ihr Seniorenheime besuchte, Rettungsarbeit einübte. „Er hat mich mit seinen elf Jahren am längsten begleitet.“ Man lebte schlichtweg zusammen. Irgendwann ist man eine kleine Familie.

Unter Freunden: Andrea Niebisch mit ihren Haustieren. Die Tierphysiotherapeutin kümmert sich auch um herrenlose Tiere. Quelle: Nancy Heusel

Als die Tierphysiotherapeutin Zacco eines Tages routinemäßig abtastete entdeckte sie schwellungen an den Lymphknoten. Erste Anzeichen für eine Krebserkrankung – bei Hunden sehr häufig. Innerhalb kürzester Zeit wuchsen Zackos Lymphknoten auf „Golfballgröße“. „Mir war schnell klar, dass das nicht mehr reparabel ist“, so die Südstädterin. Damals vergoss sie viele Tränen. „Mir ging es eigentlich nur noch darum, dem Tier unsere letzten gemeinsamen Tage so schön wie möglich zu gestalten, mit Schmerzmitteln das Leid zu lindern.“

Eines Abends war dann selbst der Gassigang auf der geliebten Bult zu viel für Zacco. „Er konnte vor Schmerzen nicht mehr laufen, schaute mich nur mit diesem müden Blick an, der sagte: Ich will nicht mehr leben, erlöse mich.“ Noch in der Nacht fasste die Südstädterin den Entschluss, den alten Freund zum Tierarzt zu bringen. „Ich habe in dieser Nacht viel geweint.“„Sehr schwer“ sei ihr der Gang zur Praxis gefallen. Vor allem die letzten Momente, nachdem der Tierarzt das Schlafmittel und die finale Spritze verabreicht hatte taten weh. Niebisch hätte heulen mögen, hielt sich aber zurück, um es Zacco dadurch nicht noch schwerer zu machen.

Der belgische Schäferhund Zacco starb im Mai – nach elf gemeinsamen Jahren. Quelle: Nancy Heusel

Die Tränen und die Verlustgefühle kamen danach: „Es ist eine gewisse Leere da“, versucht Niebisch zu beschreiben. „Selbst die Situationen, in denen Zacco sonst genervt hat, vermisste ich sehr – etwa wenn er krankheits- und altersbedingt sehr unruhig war, auch nachts. Und deshalb häufiger raus musste, ich dadurch wenig Schlaf bekommen habe.“

Die Bult habe sie die ersten Tage gemieden, um von anderen Haltern nicht ständig auf Zacco angesprochen zu werden. „Das wühlt zu sehr auf“, sagt sie. „Später halfen mir die Gespräche aber schon, den Verlust zu verarbeiten.“ Bestatten ließ sie ihre Hunde dagegen nie. Das Gedenken an sie hält sie durch eigene Fotos wach. Und oft kommt die Erinnerung von ganz alleine. Etwa beim Spaziergang auf der Bult.

Von Simon Polreich