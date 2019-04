Hannover

Eigentlich ist es eine normale Politik-Unterrichtsstunde an der BBS ME in der Calenberger Neustadt. Doch heute steht Europaministerin Birgit Honé (58) an der Tafel. „Wer von euch war schon mal in Großbritannien?“, fragt sie die Schüler. Mit dieser Frage möchte die Politikerin die jungen Menschen für aktuelle EU-Themen ansprechen.

Denn um Europa geht es diese Woche an dem Berufsschul-Komplex aus BBS ME, Hannah-Arendt-Schule, BBS 2 und BBS 3. Bis Freitag finden hier Aktionstage statt, die die Schüler für politische Themen sensibilisieren und für die Europawahlen motivieren sollen.

„ Europa ist hier“ heißt das Projekt, 106 Aktionen unter dem Motto „Think Future“ findet statt – von Ausstellungen bis zu Gesprächsrunden mit Politikern wie Honé.

Die EU geht alle etwas an

Als diese ihre Großbritannien-Frage gestellt hat, erzählt ein Schüler, dass er 16 Jahre in England gelebt hat. Der Großteil seiner Familie wohne noch in England. „Das werden zukünftig teure Telefonate“, weiß Honé. „Die Roaming-Tarife der EU werden nach dem Brexit nicht mehr gelten.“

Da hat sie einen Punkt bei den Schülern getroffen. Und das wollte sie auch. Den jungen Menschen bewusst machen, dass der Brexit Auswirkungen für alle hat. Und dass das nichts anderes als Europapolitik ist.

Die Organisatoren der europäischen Aktionstage: Iyabo Kaczmarek, Otis Glandorf und Berufsschul-Lehrer Thomas Bechinie. Quelle: Michael Wallmüller

„Die EU ist für viele weit weg, die Entscheidungen auf Europaebene scheinen einen nicht zu betreffen“, sagt Projektleiterin Iyabo Kaczmarek (45), die Aktionen wie den Unterricht mit Honé organisiert hat. Und diese hat schon mal gefruchtet.

Erkenntnisse bei den Schülern

Spätestens am Ende der Unterrichtsstunde hat Honé die Schüler von den Europawahlen überzeugt. „Wenn wir nicht wählen gehen, wird es zu weiteren Entscheidungen wie dem Brexit kommen“, wird einem Schüler bewusst. Hätten mehr junge Menschen gewählt, wäre es vielleicht gar nicht so weit gekommen, überlegt er laut. „Und es kann noch viel Schlimmeres passieren, wenn Populisten wählen gehen, aber die anderen zu faul dafür sind.“

Honés Botschaft scheint angekommen zu sein. „Packt das ganze Auto mit Freunden voll, wenn ihr wählen geht“, bittet sie die Schüler noch, bevor sie geht. BBS-Lehrer und Mit-Organisator Thomas Bechinie (54) zieht ein zufriedenes Fazit:„Wenn die Projektwoche so weiterläuft, gibt es viele neue Europawähler.“

Von Josina Kelz